di Franco Rinaldi

Tra i crostacei che vivono nelle acque del Golfo di Manfredonia e al largo della costa garganica in zona arcipelago Isole Tremiti, va inserita la Granseola denominata in loco, nell’ambiente marinaresco “rángech’a ffallone”. Il suo nome scientifico è Maia squinado. E’ un granchio diffuso in tutto il Mediterraneo e vive sia sui fondali sabbiosi e sia sugli scogli fino a 100 metri di profondità. La sua arma di difesa è l’eccezionale mimetismo, dovuto alla copertura del suo corpo di alghe marine che lo rende uniforme all’ambiente circostante. Il corpo della Granceola di grossa taglia, che vive in acque profonde, è di colore marroncino con sfumature rosse. Gli occhi sono piccoli e rossi. Ha due grosse chele “i ciambe” frontali grandi e cinque paia di zampe sottili. Il suo ciclo vitale è di circa 6 anni. Può raggiungere i 25 centimetri di lunghezza e 18 di altezza fino a 2 kg.

La differenza tra granseola maschio e maia femmina è nella dimensione. Il maschio è più grande e ha la coda più lunga e sottile, a differenza della femmina, la cui coda che è piatta, viene utilizzata per la deposizione delle uova. La femmina di Maia squinado, può deporre da 15.000 a 30.000 uova all’anno. E’ un crostaceo che ha la forma di un ragno e ha il corpo a forma di cuore. Cresce e si muove molto lentamente e ha abitudini notturne. Si nutre di alghe e di piccoli pesci. Si pesca, solitamente in autunno, ma anche in altri mesi dell’anno.

Nel nostro Golfo, sottocosta, vivono e si riproducono le granseole di piccole dimensioni, che sono catturate sia con reti a strascico e sia con reti da posta. Quest’ultime reti, da pesca verticale, che sono di nylon, da anni, hanno sostituito le reti di cotone e sono utilizzate dai pescatori sipontini, per la cattura sottocosta, di pesci, di molluschi, di crostacei (seppie, polpi, mazzancolle, etc). Nel corso, della stagione della pesca delle seppie (che ha luogo nel Golfo di Manfredonia, nei mesi di marzo-aprile e maggio), le reti da posta subiscono danni irreparabili, allorquando le piccole granseole che vivono fino a 8-10 metri di profondità, restano impigliate nelle maglie. A tal proposito, mi riferivano alcuni anziani pescatori, che un tempo, quando c’era grande proliferazione di maia squinado, durante “u staggione d’i sicce” (la stagione di pesca delle seppie, periodo in cui le seppie arrivano nel Golfo per depositare le uova), in zona ”Munditte” (luogo di mare così denominato al largo di Margherita di Savoia), siccome le reti utilizzate erano di “chettone” (cotone), le piccole granseole, erano la disperazione dei nostri pescatori.

Queste minute granseole, una volta “mbeccéte” (imbrogliati) nelle maglie delle reti, si attorcigliavano nelle stesse e le rovinavano. Purtroppo, I nostri marinai quando le catturavano, le sopprimevano e le ributtavano fracassate a mare, perché dicevano che “facevene danne ai rute” (recavano danni alle loro reti). Va ricordato, che in quella zona di mare denominata “i Munditte”, le granseole di piccola taglia, proliferavano perché era l’habitat ideale con fondale duro e ricco di alghe e di posidonie. Tuttora, i pescatori, che praticano la pesca con le reti da posta di nylon sono costretti a sopprimere questi granchi, perchè sostengono che sono alquanto dannosi per le loro reti da pesca. In realtà, sempre a detta dei pescatori, quando questi piccoli crostacei, restano impigliati nelle maglie delle reti “i vavesceine e pi ciambe i fanne pizze pizze” le rovinano.

Quando praticavo, fino agli anni ’90, la pesca subacquea sottocosta in apnea, spesso mi sono imbattuto in esemplari di piccole granseole che sembravano alghe marine. Se non le sollecitavo, difficilmente si muovevano dallo scoglio dove erano posizionate, incredibilmente mimetizzate nell’ambiente marino. Ricordo, invece, che quando frequentavo il vecchio mercato ittico e poi il nuovo per fotografare e filmare le nostre specie ittiche pescate e vendute all’asta, spesso i motopescherecci addetti alla pesca d’altura, portavano grossi esemplari di Maia, che catturavano, in zona di mare isole di Pianosa “Chianose” e Pelagosa, appartenenti all’arcipelago delle Tremiti. Queste granseole, di grossa taglia, vendute all’asta a un buon prezzo, nel nostro mercato ittico, erano solitamente acquistate da commercianti di pesce “jadechére de bascia a marine” baresi.

A tal proposito, va detto, che in alcuni ristoranti baresi, tuttora, preparano con le granseole (esemplari grandi e piccole) succulenti pietanze. A Manfredonia, invece, le granceole di piccola grandezza, non sono tanto utilizzate nella cucina, un po’ per il loro aspetto maldestro e poi perché in loco “sime nu poche schezzenuse, pu fatte ca sti rangeche so ppeluse” (siamo un po’ sdegnosi, per il motivo che questi granchi ha il corpo pieno di peli). Va detto, però, che un tempo, alcune famiglie di pescatori, quando catturavano sottocosta, esemplari di femmine di maia con le uova, le pulivano ben bene e le cucinavano a “ciambòtte” (brodetto). Mi riferivano la maggior parte dei pescatori che ho intervistato, che praticavano la pesca d’altura con le reti a strascico, che quando pescavano le grandi granseole, le cucinavano a brodetto “a ciambotte pa paste” (con gli spaghetti o con le linguine), sia bordo del motopeschereccio sia a casa, in famiglia. Le granseole di grossa taglia, che hanno la polpa pregiata e saporita, una volta bollite, si possono gustare spolpate o anche nel loro guscio.

Sempre con riferimento all’utilizzo delle grosse granceole nella nostra cucina, mi riferiva l’amico pescatore Franco Varrecchia detto “giangiacche”, che i suoi fratelli armatori-pescatori, che con i loro motopescherecci praticano la pesca in alto mare, tuttora, quando le catturano “quanne li janne ngarnagge”, dopo averle bollite, le cucinano a casa, preparando succulente “ciambòtte pa pasta” (brodetto con gli spaghetti o con le linguine). Va detto, altresì, che una volta, anche le uova delle granseole femmine, venivano utilizzate in cucina, dalle famiglie dei pescatori, che preparavano un gustoso pasto. Da anni, per la sconsiderata pesca a strascico, praticata dalla nostra marineria, e non solo dai nostri pescatori, che si tiene anche in acque alte, il fondo marino, purtroppo, “ji stete scheriete” è stato distrutto.

Per questo motivo, la cattura delle grandi graseole, mi dicevano, alcuni amici armatori (che con i loro motopescherecci praticano la pesca d’alto mare), che le granseole di grossa taglia, si catturano ancora, ma in minor quantità, sempre in quelle zone di mare, nei pressi delle isole di “Chianose” Pianosa e di Pelagosa (appartenenti all’arcipelago delle Tremiti), e poi quando si spingono a pescare verso i Balcani “ndi funnéle” sempre su alti fondali. Voglio ricordare, infine, che alcune granseole giganti, trattate per la loro conservazione, pescate molti anni fa, in zona di mare isola di Pianosa (arcipelago delle Tremiti), sono state esposte presso il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, in viale Miramare.

** Tengo a precisare, che la maggior parte dei pescatori locali ultraottantenni, che ho intervistato, nel tempo, hanno denominato in vernacolo la Granseola, in due modi: “u rángech’a ffallone” o ”u rángech’a ffalecone”. Probabilmente, la seconda terminologia dialettale, dovuta al suo modo di chiudersi, con le sue zampe e chele, in particolare quando si sente minacciato, e assume l’aspetto di un ragno o l’atteggiamento di un falco. Ne è una prova, di quanto affermato, il video che ho allegato al presente articolo, di una piccola granseola spiaggiata sugli arenili di Siponto. Va detto, infine, che tra le piccole granseole che vivono e prolificano sottocosta nel Golfo di Manfredonia, vanno inserite anche quelle, che vanno sotto il nome de: “i Turille”. Quest’ultime, altrettanto dannose per chi pratica la pesca con reti da posta, appartengono alla stessa famiglia dei granchi maia squinado, ma si differenziano, perché hanno la testa a punta “a chepe a pònde”e non rotonda. Quest’anno, a detta di alcuni amici pescatori, che praticano la pesca con reti da posta, c’è stato sottocosta, un aumento di catture di esemplari di granceole di piccola taglia.

Pescatori-armatori intervistati nel tempo per il presente articolo: Salvatore Fiananese detto “Turille u uarletténe”; Oliveri Gaetano e Lorenzo detti “i rasidde”; Franco Varrecchia detto “giangiàcche”, Angelo Troiano conosciuto come“sciandògne”; Michele Troiano detto “sciandogne”; Pietro Triennese detto “Pierune scardine” ed altri pescatori.

Foto e Video del presente articolo: Franco Rinaldi