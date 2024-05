Manifestazione a Ippocampo. Proprietari in Sit-In per i diritti del Villaggio. Presenti Di Staso e Galli

Ippocampo, 19 maggio 2024 – Questa mattina, alle ore 10:00, si è svolta una significativa manifestazione presso l’ingresso del Villaggio Ippocampo, situato sulla SP 141 al km 10.805. Organizzata dai proprietari degli immobili del villaggio, l’evento ha visto una partecipazione di alcuni residenti, con l’obiettivo di portare all’attenzione le gravi problematiche che affliggono la comunità. Come riferito a StatoQuotidiano.it, presenti i candidati a sindaco Di Staso e Galli, assenti Tasso e La Marca.

La manifestazione, comunicata preventivamente dallo Studio Legale e Tributario Dr. Michele Pepe, rappresentato dall’Avv. Rosangela Pepe, è stata una risposta all’assenza di tutele del territorio da parte del Comune di Manfredonia. I proprietari, circa 2500, molti dei quali sono residenti stagionali, hanno espresso il loro sdegno per una situazione che, a loro dire, è divenuta ormai insostenibile.

Le principali criticità sollevate dai manifestanti sono la chiusura della lottizzazione ultracinquantennale: Un problema che ha visto il mancato completamento dei lavori necessari per la sicurezza e la vivibilità del villaggio. Lavori di ricostruzione della duna di protezione per le mareggiate: Questi lavori, essenziali per la protezione costiera, non sono stati ancora collaudati e versano in uno stato di abbandono. Assenza di presidi per la sicurezza: La mancanza di adeguate misure di sicurezza mette a rischio l’incolumità dei residenti e dei visitatori. Situazione igienico-sanitaria precaria: Il “canale acquatico” è stato ridotto a una vasca di acqua stagnante, senza alcuna manutenzione, rappresentando un pericolo per la salute pubblica. Assenza di disinfestazione, derattizzazione e pulizia: Le strade e le spiagge libere non vengono adeguatamente mantenute, aggravando le condizioni igieniche del villaggio. Problemi con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: Il servizio di raccolta rifiuti comporta costi duplicati per i proprietari, che già contribuiscono significativamente con le imposte IMU e TARI.

L’assenza di interventi concreti da parte del Comune di Manfredonia ha esasperato i residenti, che hanno deciso di unirsi in un sit-in per far sentire la loro voce. I partecipanti alla manifestazione hanno richiesto interventi immediati per la risoluzione delle problematiche esposte, sottolineando come il gettito fiscale derivante dalle loro tasse non sia mai stato utilizzato a beneficio delle necessità del comprensorio.

L’evento si è svolto in modo pacifico, anche se il comunicato dello Studio Legale Pepe aveva preso le distanze da eventuali intemperanze dei partecipanti. La presenza di circa 12.000 residenti stagionali ha amplificato le difficoltà, rendendo ancora più urgente un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti.

La manifestazione odierna ha messo in luce le gravi carenze infrastrutturali e gestionali del Villaggio Ippocampo. I proprietari, con la loro presenza e determinazione, hanno lanciato un chiaro messaggio alle istituzioni: è necessario un intervento tempestivo e concreto per garantire la vivibilità e la sicurezza del territorio. L’auspicio dei residenti è che il Comune di Manfredonia prenda atto delle legittime richieste dei cittadini e si adoperi per risolvere le problematiche evidenziate.