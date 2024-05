Piemontese: "Manfredonia superi scioglimenti e Amministrazioni instabili. Con Domenico per il futuro"

Manfredonia. “Domenico La Marca non ha solo competenze in ambito di politiche sociali ma potrebbe far coinvolgere diverse forze e risorse per il territorio. Lo conosco da diversi anni, è un uomo che ha innanzitutto una grande passione per Manfredonia e per la comunità che vive. E’ un uomo trasparente. Manfredonia deve assolutamente lasciarsi alle spalle questi ultimi 5 anni tra scioglimento per infiltrazioni della criminalità, un’Amministrazione durata poco, un altro scioglimento, per tornare una città forte, base della Capitanata. Domenico può solo ed esclusivamente scrivere belle pagine per il futuro”.

“Manfredonia è destinataria di un finanziamento importante di 120 milioni di euro sul Porto Alti Fondali, con tutti gli investimenti che ci potranno essere nell’area retro-portuale. E’ una città che ha bisogno di lavoro e investimenti, investimenti che ci sono, quindi c’è la necessità di un’Amministrazione comunale che sia in sinergia con le altre istituzioni, per creare sviluppo”.

“Domenico La Marca è un’occasione per guardare il futuro e lasciarsi il passato definitivamente alle spalle”.

Così a StatoQuotidiano.it il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, a margine della presentazione dei candidati delle liste a sostegno di Domenico La Marca candidato sindaco di Manfredonia.