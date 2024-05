Durante la notte nel Casertano, due incidenti stradali mortali hanno portato via la vita a quattro giovani.

Il primo e più grave incidente si è verificato in via delle Dune a Villa Literno, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Tre giovani, una ragazza di 20 anni e due ragazzi di 23 e 24 anni, sono deceduti sul colpo, mentre altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. L’incidente è avvenuto su una strada che collega Villa Literno a Giugliano in Campania, presumibilmente mentre i giovani rientravano da un locale. I quattro giovani viaggiavano su una Fiat 500 Abarth quando si sono scontrati frontalmente con una Fiat 500 X guidata da un uomo di 49 anni e una donna di 54 anni, entrambi residenti a Casapesenna. L’impatto è stato devastante e i giovani sono rimasti intrappolati tra le lamiere del loro veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi, ma purtroppo i giovani erano già deceduti al momento dell’arrivo dei soccorsi. Le vittime sono una 20enne di Aversa, un 25enne di origine ucraina e un 23enne romeno. Un quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto gravemente ferito, così come la coppia che viaggiava nell’altra auto. I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non ci sono telecamere né testimoni oculari sul posto; solo i segni dei freni sull’asfalto raccontano parte della tragedia.

Il secondo incidente è avvenuto a Caserta, dove un ventenne ha perso la vita quando la sua auto si è ribaltata sulla statale Appia. I vigili del fuoco del Comando di Caserta, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno trovato l’auto capovolta in mezzo alla carreggiata e il conducente sbalzato nella scarpata adiacente. I vigili del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) sono intervenuti per recuperare il corpo del giovane, ma purtroppo non c’era più nulla da fare.

In seguito a questi tragici eventi, il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha rilasciato una dichiarazione: “Ennesima tragedia sulle strade italiane, è importante che il Parlamento approvi al più presto (entro l’estate) la nuova legge sulla Sicurezza Stradale a cui abbiamo lavorato per mesi. Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta”.