Sharon ed Enzo sono due ragazzi residenti a Como, ma innamoratissimi del Gargano. Da anni, infatti, frequentano il lido Fuori Rotta a Torre Mileto, dove hanno stretto e cementato nuove amicizie. Un amore per il Gargano così forte da spingere la coppia a sceglierlo come luogo in cui pronunciare il fatidico sì.

E lo hanno fatto in una maniera speciale. Infatti, Sharon ed Enzo si sono sposati presso il lido di Torre Mileto dove trascorrono le vacanze estive. Un evento inedito per la località del comune di San Nicandro Garganico. Lo riporta foggiatoday.it.