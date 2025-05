Il mondo del cinema e dell’editoria è in lutto per la scomparsa di Valeria Luzi, scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica, morta a soli 43 anni domenica 18 maggio all’ospedale Sant’Anna di Cona, a Ferrara.

Romana di origine, Luzi si era trasferita in Emilia dopo aver sposato, nel 2018, l’attore e produttore ferrarese Stefano Muroni, con cui condivideva non solo la vita, ma anche una visione culturale profonda e innovativa. Insieme avevano fondato Controluce Produzione, casa cinematografica con cui hanno realizzato i film Oltre la bufera e Il soldato senza nome, contribuendo in modo significativo alla rinascita culturale di Ferrara.

Valeria Luzi è stata una figura chiave nella nascita del progetto “Ferrara La Città del Cinema”, di cui era direttrice generale, e ha dato un impulso decisivo alla creazione della scuola di cinema Blow-up Academy e alla crescita del campus internazionale Tenda Summer School.

Tra le sue intuizioni anche Gherardi – Il Villaggio del Cinema, un’iniziativa di rigenerazione culturale e territoriale a Jolanda di Savoia, che ha unito street art e cineturismo. Parallelamente, nel 2014 e 2015 aveva pubblicato per Newton Compton due romanzi: Ti odio con tutto il cuore e Mi manchi troppo per dimenticarti.

“È stata un faro, una donna straordinaria”, ha detto commosso il marito Muroni, ricordandone la generosità, l’energia e la dedizione assoluta al lavoro e alla vita.

Numerosi i messaggi di cordoglio, anche da parte delle istituzioni. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha parlato di “un dolore profondo che colpisce tutta la comunità”, sottolineando come Luzi fosse un talento creativo e una presenza indispensabile per il panorama culturale cittadino.

La scomparsa di Valeria Luzi lascia un vuoto immenso, ma anche un’eredità culturale viva, fatta di idee, progetti e visione.

Lo riporta Ansa.it.