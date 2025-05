FOGGIA – Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha commentato l’intervento sul caso Foggia Calcio, evidenziando che si tratta della prima applicazione dello strumento del controllo giudiziario previsto dall’art. 34 del codice antimafia a una società calcistica.

Questa misura è stata adottata per proteggere il calcio sano dalle infiltrazioni mafiose e da soggetti che cercavano di entrare negli affari del Foggia Calcio per motivi personali.

Rossi ha spiegato che l’iniziativa mira a difendere la società e il calcio in generale da intimidazioni e violenze che avevano ostacolato la pianificazione e l’attuazione delle attività sportive, coinvolgendo anche gli atleti costretti a subire pressioni criminali e a temere per la propria sicurezza.

Il Tribunale di Bari, considerando la gravità delle prove raccolte, ha accolto la proposta del Procuratore nazionale antimafia, del procuratore di Bari e del questore di Foggia, adottando un intervento giudiziario temporaneo per liberare la società da influenze mafiose e garantire una gestione lontana da logiche criminali.

A questa misura si affiancano anche misure di prevenzione personale, come i Daspo «fuori contesto», che vietano l’ingresso agli impianti sportivi a 52 residenti in Foggia e provincia, che negli ultimi cinque anni sono stati coinvolti in reati specifici, al fine di prevenire gravi incidenti e mantenere l’ordine pubblico durante gli eventi calcistici.

