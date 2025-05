Il giorno prima della partenza di Marco Poggi e dei suoi genitori per una vacanza in Trentino, il 5 agosto 2007, il giovane era in compagnia di Andrea Sempio, suo amico stretto e figura da tempo sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti. Proprio questa vicinanza tra i due, in un momento cruciale, è uno degli elementi che ha riacceso l’attenzione su Sempio, inserito in un fascicolo investigativo che, sebbene archiviato nel 2020, continua a essere oggetto di discussione e analisi.

Secondo quanto riportato in un’informativa dei carabinieri redatta nel luglio 2020, è “inverosimile” che Andrea Sempio fosse all’oscuro della partenza imminente dell’amico. I militari sottolineano che la sera del 4 agosto, a poche ore dalla partenza dei Poggi, i due ragazzi erano insieme. Una circostanza confermata da una telefonata registrata alle 01:05 del 4 agosto, effettuata dal cellulare di Sempio verso il numero fisso di casa Poggi. Quella chiamata, spiegano gli investigatori, rientrava in una prassi abituale: Marco, spesso privo di credito o con il telefono scarico, utilizzava il cellulare dell’amico per avvisare i genitori del suo rientro.

Il dettaglio, apparentemente di routine, assume tutt’altro valore nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio, all’epoca, non era stato formalmente indagato, ma il suo nome è tornato nei documenti dell’inchiesta a seguito del riesame del materiale investigativo effettuato anni dopo.

A rendere sospetta la sua posizione agli occhi degli inquirenti sono soprattutto tre telefonate effettuate da Sempio tra il 7 e l’8 agosto 2007 – dunque pochi giorni prima dell’omicidio – al numero fisso della famiglia Poggi. In quei giorni, in casa era rimasta solo Chiara, 26 anni, mentre Marco e i genitori erano già partiti. Sempio, interrogato a riguardo, ha sempre sostenuto di non sapere con esattezza quando Marco sarebbe partito per il Trentino. Ha spiegato di aver telefonato più volte per cercare l’amico e di non aver avuto risposta, ritenendo che potesse essere ancora a casa.

Ma secondo i carabinieri, questa ricostruzione non regge. La chiamata effettuata nella notte tra il 3 e il 4 agosto – segno evidente che i due amici erano insieme – dimostrerebbe che Sempio fosse a conoscenza della partenza imminente della famiglia Poggi. “È poco credibile – si legge nell’informativa – che Sempio non sapesse della partenza dell’amico, con il quale era stato in compagnia la sera prima della partenza e con il quale stava organizzando una successiva vacanza a Punta Ala assieme al resto della comitiva”.

Il fascicolo aperto nel 2020 a carico di Sempio, pur centrato sulla valutazione di alcuni suoi comportamenti considerati “anomali”, fu archiviato nello stesso anno. Tuttavia, rimane un punto di interesse nelle ricostruzioni investigative, soprattutto per l’attenzione riservata al tema delle telefonate e della loro tempistica.

Nel corso delle precedenti indagini, Sempio ha sempre ribadito la sua totale estraneità ai fatti e ha sostenuto di non aver ricevuto informazioni precise da Marco circa la data della partenza. Ha inoltre affermato che le telefonate tra il 7 e l’8 agosto erano motivate esclusivamente dal desiderio di mettersi in contatto con l’amico, e che non sapeva che in casa Poggi fosse rimasta solo Chiara.

Nonostante l’archiviazione del procedimento a suo carico, la posizione di Andrea Sempio è rimasta oggetto di attenzione pubblica, anche per via delle numerose incongruenze emerse nelle varie fasi dell’inchiesta. Il caso Garlasco continua a sollevare interrogativi, e ogni nuovo elemento, anche se proveniente da atti già noti, contribuisce a mantenere viva l’attenzione su una vicenda che, a distanza di anni, non ha ancora trovato una verità giudiziaria definitiva pienamente condivisa.

Lo riporta l’Ansa.