Lucignano diventa set cinematografico: al via le riprese de Gli Imprevisti 2

Lucignano si trasforma in un grande set a cielo aperto. A partire dal 5 giugno, la cittadina toscana ospiterà le riprese de Gli Imprevisti 2, sequel del fortunato thriller-poliziesco diretto da Alessandro Ingrà e Alberto Cavallini, con la produzione firmata da Laura Mileto. Il progetto vedrà impegnata una troupe di circa 20 persone per quasi un mese, coinvolgendo attivamente la comunità locale in numerosi aspetti della lavorazione.

Tra i protagonisti, anche Alvaro Vitali, volto leggendario della commedia italiana, che parteciperà con un cameo speciale. Accanto a lui, Maura Leone, che interpreterà il ruolo di una seducente femme fatale, e Alessio Venturini, nel ruolo di un personaggio ambiguo e imprevedibile: “Ho la faccia da buono, ma interpreterò il cattivo”, ha raccontato con ironia.

Il film, adatto a un pubblico ampio, si sviluppa intorno a un finto concorso di arte varia, tra colpi di scena, intrighi e scenari suggestivi. Oltre tre quarti delle scene saranno girate nel centro storico di Lucignano, con set in ville antiche, boschi, scorci notturni e musei, incluso il celebre Museo di Lucignano con l’iconico Albero d’Oro.

La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta nella sala del consiglio comunale, alla presenza della sindaca Roberta Casini, dei registi, della produzione e degli attori. “Siamo felici di accogliere una produzione che valorizza Lucignano come luogo di bellezza e di vita”, ha dichiarato la prima cittadina.

Il film punterà anche sulla partecipazione del territorio, con comparse locali, artisti di strada, ballerini e professionisti del settore turistico e creativo. Un’iniziativa che, oltre al valore artistico, offre opportunità concrete di collaborazione e promozione per l’intera comunità.

Il regista Alberto Cavallini ha sottolineato l’entusiasmo della produzione: “Siamo indipendenti, ma mettiamo passione in ogni progetto. Lucignano ci ha conquistati per bellezza e accoglienza”. Parole condivise anche dall’attrice Maura Leone, che ha raccontato con emozione la sua esperienza sul set: “Un luogo incantevole e una parte affascinante: per me è una sfida e un onore”.

Le riprese continueranno fino alla fine di giugno, con possibili estensioni legate alle esigenze tecniche. Lucignano, per un mese, sarà non solo uno sfondo, ma una vera protagonista del racconto cinematografico italiano.

Lo riporta lanazione.it.