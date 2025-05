Il Comune accerta per l’anno 2025 l’importo di € 656.932,88 a titolo di contributo ministeriale destinato al personale ex LSU stabilizzato, in servizio a tempo indeterminato e parziale.

Con apposito provvedimento firmato dal dirigente del Settore Gestione delle Risorse Umane, Tommaso Gioieni, l’amministrazione comunale di Manfredonia ha proceduto all’accertamento delle somme relative al contributo ministeriale permanente per l’anno finanziario 2025, previsto in favore dei lavoratori socialmente utili stabilizzati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000.

Il contributo, pari a € 9.296,22 annui per ciascun lavoratore, è riconosciuto in base ai DPCM del 28 dicembre 2020 e del 20 maggio 2022, che disciplinano le risorse stanziate in favore delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia per incentivare la stabilizzazione dei lavoratori LSU presso gli enti locali.

L’operazione contabile riguarda un totale di 73 dipendenti ex LSU ancora in servizio al 1° gennaio 2025. Il numero tiene conto della cessazione dal servizio, avvenuta il 31 gennaio 2025, di due unità e della prevista uscita per pensionamento di un’altra risorsa entro il 30 giugno 2025.

Il contributo complessivo accertato – destinato ad essere iscritto al capitolo PEG 226 di entrata “Contributi dalla Regione per LSU stabilizzati” – ammonta a € 656.932,88. L’atto è stato adottato in conformità al bilancio di previsione 2025–2027 approvato dal Consiglio Comunale e al Piano Esecutivo di Gestione varato dalla Giunta.

Nel provvedimento si specifica che, oltre agli oneri finanziari previsti, non si registrano ulteriori impatti economico-patrimoniali per l’Ente. Il documento sarà sottoposto al controllo contabile del Dirigente del Settore Economico-Finanziario e, come previsto dalla normativa vigente, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.