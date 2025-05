Matteo Salvini atteso a Foggia il 21 maggio

Mercoledì 21 maggio Foggia accoglierà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che sarà in città per un incontro pubblico con cittadini, sostenitori e militanti della Lega. L’appuntamento è fissato per le 8:45 presso il Caffè Samì, in viale Giuseppe Vittorio 237. A darne notizia sono stati il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale del partito, e i vice commissari regionali Joseph Splendido e Napoleone Cera, con Splendido anche nel ruolo di commissario provinciale della Lega a Foggia.

“La squadra della Lega in Puglia è cresciuta e si è rafforzata”, ha dichiarato Marti. “La presenza di Salvini sarà l’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti dal Governo e sull’impegno della Lega per il cambiamento del Paese”.

Particolarmente soddisfatto Joseph Splendido, promotore dell’iniziativa, che sottolinea l’importanza della visita per il territorio: “Accogliamo Salvini con orgoglio. Come Lega di Capitanata lavoriamo da tempo per superare l’isolamento infrastrutturale di Foggia e provincia. Il nostro impegno ha trovato ascolto e ora si cominciano a vedere i risultati concreti”.

Dopo l’incontro con la cittadinanza, il ministro effettuerà un sopralluogo al cantiere della SS16 tra Foggia e Termoli, tratto strategico per lo sviluppo e la competitività dell’area. Un intervento che rappresenta una delle priorità infrastrutturali per il Mezzogiorno.

“Questo appuntamento non è solo simbolico: è un momento di ascolto, confronto e concretezza”, ha dichiarato Napoleone Cera. “Con Salvini a Foggia rinnoviamo il nostro patto con i cittadini: la Lega è presente sul territorio e lavora per portare risposte reali”.

L’incontro sarà seguito da un punto stampa, aperto ai giornalisti, in cui saranno approfonditi i temi legati alle infrastrutture e al rilancio economico del territorio foggiano.

Lo riporta IlSipontino.net.