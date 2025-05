A Napoli è scoppiata ufficialmente la febbre da Scudetto. Dopo l’annuncio della Lega Serie A, che ha fissato Napoli-Cagliari per venerdì 23 maggio alle ore 20:45, la corsa al biglietto per il match allo stadio Diego Armando Maradona ha mandato in blocco la piattaforma TicketOne, presa d’assalto da migliaia di tifosi.

Oltre 150mila persone hanno tentato di acquistare un tagliando, facendo registrare un picco di traffico senza precedenti. “Prevediamo un afflusso enorme sul sito”, ha confermato Amedeo Bardelli, responsabile sport business di TicketOne.

La sfida contro il Cagliari, decisiva per la corsa al titolo, è attesa con trepidazione da una città che sogna il Tricolore. I biglietti sono diventati subito merce rarissima, con molti tifosi costretti a cercare soluzioni alternative. Sul web, soprattutto su piattaforme come Ebay, già compaiono annunci di biglietti rivenduti a prezzi maggiorati, ben oltre le tariffe ufficiali.

Prezzi ufficiali dei biglietti:

Curve Inferiori: €40 con Fidelity, €45 in vendita libera

€40 con Fidelity, €45 in vendita libera Curve Superiori: €55 con Fidelity, €60 in vendita libera

€55 con Fidelity, €60 in vendita libera Distinti Inferiori: €75 con Fidelity, €90 in vendita libera

€75 con Fidelity, €90 in vendita libera Distinti Superiori: €105 con Fidelity, €120 in vendita libera

€105 con Fidelity, €120 in vendita libera Distinti Sup. Premium: €120 con Fidelity, €135 in vendita libera

€120 con Fidelity, €135 in vendita libera Tribuna Nisida: €125 con Fidelity, €140 in vendita libera

€125 con Fidelity, €140 in vendita libera Tribuna Posillipo: €150 con Fidelity, €190 in vendita libera

€150 con Fidelity, €190 in vendita libera Tribuna Posillipo Premium: €175 con Fidelity, €220 in vendita libera

Modalità di vendita:

La vendita è suddivisa in due fasi:

Fase 1 (dal 19 maggio ore 15:00 al 20 maggio ore 13:00): riservata ai possessori di Fidelity Card SSC Napoli , con possibilità di acquistare fino a 4 biglietti a prezzo ridotto , caricati direttamente in formato digitale sulla card.

riservata ai possessori di , con possibilità di acquistare fino a , caricati direttamente in formato digitale sulla card. Fase 2 (dal 20 maggio ore 14:00): vendita libera, sia online (con biglietti in formato digitale via Passbook) sia presso i punti vendita fisici (in formato cartaceo), fino a esaurimento posti.

Napoli si prepara a vivere una notte storica, e la risposta del pubblico dimostra quanto il sogno del titolo sia ormai vicinissimo a diventare realtà.

Lo riporta internapoli.it.