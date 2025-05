San Severo, piazza Incoronazione torna alla città

Dopo anni di attesa, i sanseveresi si riappropriano di piazza Incoronazione, trasformata da semplice rotonda in uno spazio urbano pienamente fruibile. La fontana monumentale, al centro della piazza, è finalmente accessibile, e in tanti si sono avvicinati per la prima volta: c’è chi si siede sul bordo, chi scatta foto ricordo, chi lancia una monetina come gesto simbolico.

L’apertura al pubblico è avvenuta giovedì scorso, proprio in tempo per la Festa del Soccorso, come auspicato da molti cittadini e amministratori. Il progetto di rifunzionalizzazione dell’area, che ha previsto la pedonalizzazione e la riorganizzazione della viabilità, è costato circa 940mila euro, finanziati in parte tramite mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e in parte con fondi dell’avanzo di amministrazione. I soli lavori hanno comportato una spesa di circa 700mila euro.

L’intervento è stato firmato dall’architetto Antonello Sado, vincitore del concorso di progettazione indetto nel 2021. A realizzare i lavori è stata la Silma Tecnologie Avanzate, impresa aderente al Consorzio Artigiani Edili e Affini di San Severo, che si è aggiudicata l’appalto. L’opera, durata oltre due anni, ha profondamente trasformato l’identità del luogo.

L’ex sindaco Francesco Miglio e l’attuale prima cittadina Lidya Colangelo si sono ritrovati fianco a fianco per l’occasione, insieme ad altri ex amministratori, in una foto di gruppo simbolica pubblicata anche sui social. “Oggi non è solo una piazza rinnovata, è uno spazio restituito alla comunità”, ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Pierluigi Marino, sottolineando che la cerimonia di inaugurazione ufficiale sarà celebrata più avanti, una volta completati gli arredi.

Nel frattempo, una mostra fotografica allestita presso lo store Trame e curata dall’Associazione Tessiture Culturali – Arci San Severo racconta l’evoluzione storica di questo luogo, noto in passato come piazza Luigi Zuppetta. Le immagini, provenienti dall’archivio di Ivon Matteo D’Incalci (Custodi del Passato Aps), documentano la storia della piazza e della sua iconica fontana, inaugurata nel 1928. La mostra resterà aperta fino al 31 maggio.

“In cinquant’anni non avevo mai potuto toccarla”, racconta emozionata una cittadina. Oggi, quel gesto semplice segna la rinascita di uno spazio urbano che torna a vivere, grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione e alla volontà dei cittadini di riconquistare il proprio patrimonio collettivo.

Lo riporta FoggiaToday.it.