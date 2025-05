XV Edizione Premiazione Nazionale Concorso “Arte per la Vita” per l’ITET “Notarangelo –Rosati- Giannone –Masi” di Foggia

Il CSV Foggia, in collaborazione con il Centro Culturale “Madre Teresa di Calcutta”, il Consorzio OPUS, il Forum provinciale delle Famiglie, l’Associazione MODAVI, con il patrocinio di CSVnet – L’Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato – ogni anno organizza il Concorso Artistico Nazionale “Arte per la Vita” ispirato ai valori del volontariato.

Il concorso punta alla promozione del volontariato e all’individuazione di giovani talenti nei seguenti ambiti: arti figurative e grafiche, parole e/o musica.

Domenica 18 maggio, alle ore 11.00 presso la sala convegni allestita in Piazza Giordano a Foggia nell’ambito della XVIII edizione della “Festa del Volontariato” tre ragazzi dell’ITET “Notarangelo-Rosati-Giannone-Masi” di Foggia sono stati premiati nella sezione poesia con testi musicali.

Quarto classificato l’alunno Ferrazzano Alessandro della classe 3 A SIA di Foggia, secondo classificato/a l’alunna Carella Laura della classe 4 GAT e prima classificata Di Stefano Francesca sempre della classe 4 GAT ed entrambe di Deliceto (FG).

