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BILIARDO SAN SEVERO A San Severo arriva la Coppa dei Campioni di biliardo paralimpico

La Coppa dei Campioni paralimpica si svolgerà sabato 23 e domenica 24 maggio presso l’Asd Billiards International

A San Severo arriva la Coppa dei Campioni di biliardo paralimpico

A San Severo arriva la Coppa dei Campioni di biliardo paralimpico - Fonte Immagine: instagram.com, federbiliardobowling

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
San Severo // Sport //

San Severo si prepara ad accogliere il grande biliardo paralimpico con un appuntamento dedicato alla specialità dei 5 birilli, che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori interpreti della disciplina in un fine settimana all’insegna di tecnica, precisione e spirito sportivo.

La Coppa dei Campioni paralimpica si svolgerà sabato 23 e domenica 24 maggio presso l’Asd Billiards International, pronta a ospitare una competizione che promette spettacolo e grande agonismo.

Saranno otto gli atleti in gara, suddivisi in due gironi da quattro partecipanti. Al termine della prima fase, i primi due classificati di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, per poi contendersi il titolo nella finalissima.

A contendersi la vittoria saranno Niro, Caprara, Meini, Sanso, Dimuzio, Botticelli, Fiore e Caricchia, protagonisti di una sfida che punta a valorizzare non solo il livello tecnico degli atleti, ma anche la passione e i valori dello sport paralimpico.

L’evento rappresenta un’importante occasione per la città, che per due giorni diventerà punto di riferimento nazionale per il biliardo paralimpico, accogliendo sportivi e appassionati di una disciplina capace di unire concentrazione, abilità e competitività.

Lo riporta foggiatoday.it.

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