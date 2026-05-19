Si è chiusa con un grande successo la finale di Amici 25, che ha registrato 3 milioni e 483mila telespettatori e il 25,9% di share, il dato più alto dell’intera stagione. A conquistare la vittoria è stato Lorenzo Salvetti, giovane cantautore già noto al pubblico per il suo percorso a X Factor, dove aveva raggiunto il quarto posto.

La finalissima ha premiato anche altri protagonisti del talent: Alessio si è imposto nel circuito danza, mentre Emiliano ha ottenuto sia il Premio della Critica che il Premio Unicità Oreo. Riconoscimento anche per Angie, vincitrice del Premio delle radio, oltre al Premio Keep Dreaming di Marlù assegnato a tutti i finalisti.

A poche ore dalla proclamazione, Lorenzo ha raccontato le emozioni vissute dopo una notte intensa e ricca di adrenalina.

“Bene, bene, bene. È stata un’emozione molto forte, improvvisa, non me l’aspettavo. Il sonno è passato in secondo piano, però ci siamo divertiti e ci siamo un po’ distratti tutti. È stato davvero un bel momento”, ha raccontato il vincitore.

Per Salvetti, il successo ad Amici rappresenta un nuovo tassello di un percorso iniziato giovanissimo, dopo l’esperienza a X Factor.

“Sicuramente un capitolo successivo. Sono comunque molto giovane, è stato un momento per rimettermi in gioco e io la vedo esattamente così”, ha spiegato parlando del passaggio da finalista del talent musicale a vincitore di Amici in meno di due anni.

Durante la finale, Lorenzo ha dato prova di una crescita evidente sul palco, interpretando brani scelti insieme alla direzione musicale del programma.

“C’è una direzione musicale che ti aiuta e ti indirizza nella scelta dei pezzi, è un bel lavoro fatto di confronto per ottenere il miglior risultato possibile. Ho sempre accettato tutte le canzoni che mi hanno proposto perché me le sentivo bene addosso. Personalmente ho scelto solo Milano e Vincenzo”, ha spiegato.

Tra gli aspetti che il giovane artista considera più importanti del suo percorso nella scuola, spicca il rapporto con Lorella Cuccarini, sua insegnante.

“Sicuramente a tirare fuori il mio carattere, ma la cosa fondamentale è stata riuscire a gestire il palco, che era una cosa con cui prima facevo molta fatica”, ha raccontato.

Un tema centrale del percorso di Lorenzo è stato anche il rapporto con la balbuzie, affrontata apertamente nel corso del programma. Per il cantante, proprio la musica si è trasformata in uno strumento di liberazione.

“La scrittura ha aiutato tanto. Una delle soluzioni più grandi che ho trovato per la balbuzie è proprio cantare. Scrivere è un modo molto forte che ho per potermi esprimere. In realtà, riesco a esprimermi molto meglio quando canto rispetto a quando parlo”, ha confidato.

Nel corso dell’intervista, Salvetti ha raccontato di aver apprezzato il sostegno ricevuto da Achille Lauro, suo coach ai tempi di X Factor, che sui social gli ha dedicato parole di incoraggiamento dopo la vittoria.

“Ho visto quelle storie, sono rimasto molto contento e sorpreso. E sicuramente ci sentiremo nei prossimi giorni”, ha detto Lorenzo.

Guardando al futuro, il vincitore di Amici ha le idee chiare: tanta musica, ricerca della propria identità artistica e nessuna paura delle difficoltà.

“Il sogno più vicino è scrivere tantissima musica, riuscire ad arrivare a più persone possibili e trovare la mia identità al cento per cento”, ha spiegato, aggiungendo: “Non c’è qualcosa che mi fa paura: io voglio andare dritto sulla mia strada, puntando ai miei obiettivi. Le porte in faccia comunque sono sempre utili, vediamola così, perché io sono pronto a tutto”.

Infine, Lorenzo ha voluto lasciare un messaggio a chi sogna di entrare nella scuola di Amici e seguire le sue orme.

“Direi sicuramente di crederci sempre e di tirare fuori il carattere. Magari c’è sempre la paura di non essere all’altezza, ma il mio consiglio è di andare dritti sul proprio percorso e sulla propria identità”.

Lo riporta leggo.it.