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Home // Ambiente // Api e agricoltura in Puglia, Coldiretti: “75% del cibo dipende dall’impollinazione”

PUGLIA COLDIRETTI Api e agricoltura in Puglia, Coldiretti: “75% del cibo dipende dall’impollinazione”

Secondo i dati richiamati dall’associazione, sulla base delle stime Fao, più di tre colture alimentari su quattro dipendono almeno in parte dall’impollinazione

Api e agricoltura in Puglia, Coldiretti: “75% del cibo dipende dall’impollinazione"

Api e agricoltura in Puglia, Coldiretti: “75% del cibo dipende dall’impollinazione" - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Ambiente // Economia //

Oltre il 75% delle colture alimentari dipende dall’impollinazione delle api, e in Puglia sono presenti quasi 32mila alveari e oltre 13mila sciami, elementi ritenuti fondamentali per la tutela della biodiversità, delle produzioni agricole e della qualità del cibo. È quanto evidenzia Coldiretti Puglia in occasione della Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio.

Secondo i dati richiamati dall’associazione, sulla base delle stime Fao, più di tre colture alimentari su quattro dipendono almeno in parte dall’impollinazione, con un impatto diretto su produzioni tipiche del territorio pugliese come ortaggi, frutta, mandorli, ciliegi, colture sementiere e specie spontanee.

Sul fronte produttivo, la media regionale del miele si attesta intorno ai 14 chilogrammi per alveare, ma Coldiretti segnala come le colonie siano sempre più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici e delle fioriture alterate, fattori che incidono sulla salute degli impollinatori e sulla produzione.

Accanto alle criticità, emergono anche nuove prospettive dalla ricerca scientifica. In particolare, studi recenti pubblicati su PLOS ONE e condotti dal Crea Agricoltura e Ambiente nell’ambito di progetti europei, dimostrano che l’analisi del DNA presente nel miele può essere utilizzata per monitorare lo stato di salute delle colonie in modo non invasivo.

La ricerca evidenzia come il miele possa diventare un vero e proprio bioindicatore sanitario, grazie a tecniche molecolari basate sull’analisi di DNA e RNA ambientali. L’esame di 679 campioni italiani ha rilevato la presenza di otto patogeni nel 97,5% dei casi, permettendo di analizzarne diffusione e incidenza nelle diverse aree geografiche e tipologie di produzione.

Lo riporta ansa.it.

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