Avvocata picchiata dall’ex compagno, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per imprenditore iraniano

La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per Alireza Roodsari, imprenditore iraniano arrestato nel settembre 2025 e successivamente trasferito in carcere dopo un aggravamento della misura cautelare. L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, l’avvocata Solange Marchignoli, conosciuta anche per aver assistito in passato personaggi coinvolti in casi di forte rilevanza mediatica.

Nel corso della requisitoria davanti alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano, la pm Alessia Menegazzo ha ricostruito quella definita una “allarmante escalation di aggressioni verbali e fisiche, vessazioni, minacce e costrizioni psicologiche”, iniziata nell’estate del 2022, periodo in cui era nata la relazione tra i due.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dall’avvocata, anche in sede di incidente probatorio, e dai riscontri investigativi, gli episodi di violenza si sarebbero protratti fino all’estate scorsa a Dubai, quando la donna avrebbe riportato la frattura della mandibola dopo essere stata morsa dall’ex compagno. La pm ha inoltre evidenziato presunti episodi di pestaggi, avvenuti talvolta mentre l’uomo sarebbe stato “alterato da alcol e cocaina” e, in alcune circostanze, anche in presenza dei figli della donna.

Nel procedimento è stato inoltre sottolineato il susseguirsi di querele presentate e successivamente ritirate dalla vittima, un elemento che, secondo l’accusa, rappresenterebbe la condizione di vulnerabilità della donna e l’assenza di intenti calunniosi.

L’ultima denuncia, presentata l’8 agosto scorso, ha portato all’arresto dell’imprenditore da parte dei carabinieri. Determinante anche la valutazione del centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, che avrebbe certificato un “rischio elevatissimo di incolumità” per l’avvocata, oggi costituita parte civile nel processo.

Lo riporta ansa.it.