Edizione n° 6070

BALLON D'ESSAI

50MILA NERD // Foggia. Il Comune investirà 50mila euro per sostenere la decima edizione del “Festival del Nerd”
19 Maggio 2026 - ore  09:08

CALEMBOUR

PAUR "IL TULIPANO" // Apricena, stop definitivo all’impianto “Il Tulipano”: la Provincia revoca il PAUR per motivi sanitari
19 Maggio 2026 - ore  09:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Avvocata picchiata dall’ex compagno, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per imprenditore iraniano

AVVOCATA VIOLENZA Avvocata picchiata dall’ex compagno, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per imprenditore iraniano

L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, l’avvocata Solange Marchignoli

Avvocata picchiata dall’ex compagno, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per imprenditore iraniano

Avvocata picchiata dall’ex compagno, chiesta condanna a 3 anni e 6 mesi per imprenditore iraniano - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Prima pagina //

La Procura di Milano ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per Alireza Roodsari, imprenditore iraniano arrestato nel settembre 2025 e successivamente trasferito in carcere dopo un aggravamento della misura cautelare. L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, l’avvocata Solange Marchignoli, conosciuta anche per aver assistito in passato personaggi coinvolti in casi di forte rilevanza mediatica.

Nel corso della requisitoria davanti alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano, la pm Alessia Menegazzo ha ricostruito quella definita una “allarmante escalation di aggressioni verbali e fisiche, vessazioni, minacce e costrizioni psicologiche”, iniziata nell’estate del 2022, periodo in cui era nata la relazione tra i due.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni rese dall’avvocata, anche in sede di incidente probatorio, e dai riscontri investigativi, gli episodi di violenza si sarebbero protratti fino all’estate scorsa a Dubai, quando la donna avrebbe riportato la frattura della mandibola dopo essere stata morsa dall’ex compagno. La pm ha inoltre evidenziato presunti episodi di pestaggi, avvenuti talvolta mentre l’uomo sarebbe stato “alterato da alcol e cocaina” e, in alcune circostanze, anche in presenza dei figli della donna.

Nel procedimento è stato inoltre sottolineato il susseguirsi di querele presentate e successivamente ritirate dalla vittima, un elemento che, secondo l’accusa, rappresenterebbe la condizione di vulnerabilità della donna e l’assenza di intenti calunniosi.

L’ultima denuncia, presentata l’8 agosto scorso, ha portato all’arresto dell’imprenditore da parte dei carabinieri. Determinante anche la valutazione del centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, che avrebbe certificato un “rischio elevatissimo di incolumità” per l’avvocata, oggi costituita parte civile nel processo.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO