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DIAGNOSI RIABILITAZIONE Casa di Cura San Michele, diagnosi e riabilitazione: “Percorso completo per il paziente”

Dolore alla schiena, problemi articolari e infiammazioni possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita.

Casa di Cura San Michele, diagnosi e riabilitazione: “Percorso completo per il paziente”

Casa di Cura San Michele, diagnosi e riabilitazione: “Percorso completo per il paziente” - SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Dolore alla schiena, problemi articolari e infiammazioni possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita. Per affrontare queste problematiche in maniera efficace è fondamentale partire da una diagnosi accurata e da un percorso terapeutico personalizzato.

A sottolinearlo è il dottor Michele Capuano, medico chirurgo responsabile della Radiologia della Casa di Cura San Michele di Manfredonia, che evidenzia il ruolo centrale della diagnostica per immagini nell’individuare con precisione l’origine del problema e orientare il trattamento più adeguato.

All’interno della struttura sanitaria il paziente può accedere a un percorso integrato che comprende sia gli esami diagnostici sia trattamenti specifici per la cura della colonna vertebrale e delle articolazioni. Tra questi figurano l’ozonoterapia per la colonna, le infiltrazioni con acido ialuronico e il PRP (plasma ricco di piastrine) utilizzato nelle patologie articolari.

Il percorso terapeutico viene poi completato dalla riabilitazione funzionale, considerata un passaggio essenziale per favorire il recupero del movimento, della stabilità e del benessere complessivo del paziente.

L’obiettivo della Casa di Cura San Michele è offrire un approccio multidisciplinare e completo, accompagnando il paziente dalla fase diagnostica fino al recupero funzionale all’interno di un’unica struttura.

Per informazioni e prenotazioni:
📞 0884 581116
✉️ info@casadicurasanmichele.com
🌐 www.casadicurasanmichele.com
📍 Via Cozzolete 29, Manfredonia (FG)

 

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