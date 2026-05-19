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CERIGNOLA GRIECO Cerignola, adesso è ufficiale: Grieco lascia, arrivano cinque nuovi soci

Nicola Grieco ha ceduto il 100% delle quote a una cordata locale, sancendo il closing definitivo dell’operazione

Cerignola, adesso è ufficiale: Grieco lascia, arrivano cinque nuovi soci

Nicola Grieco - Fonte Immagine: contro-piede.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Cerignola // Sport //

È ufficiale il passaggio di proprietà dell’Audace Cerignola: Nicola Grieco ha ceduto il 100% delle quote a una cordata locale, sancendo il closing definitivo dell’operazione e l’inizio di una nuova fase societaria per il club gialloblù.

La società passa ora nelle mani di Gianni Nardiello, Vito Manduano, Francesco Masiello, Lio Lo Conte e Antonietta Ladogana, quest’ultima entrata in un secondo momento e già vicepresidente durante la precedente gestione. L’accordo, atteso da mesi, è stato formalizzato nelle ultime ore con la firma definitiva.

Si chiude così la lunga gestione di Nicola Grieco, durata dodici anni, durante i quali il Cerignola ha vissuto una crescita significativa fino a raggiungere i livelli più alti della propria storia sportiva. L’ex presidente saluterà la città in una conferenza stampa fissata per il pomeriggio, mentre il club ha già iniziato a tributargli omaggi sui propri canali ufficiali.

La nuova proprietà sarà presentata ufficialmente lunedì 25 maggio alle 18:30 a Palazzo di Città, alla presenza dei cinque soci che guideranno la nuova fase del progetto sportivo.

Il passaggio segna l’avvio di una nuova era per il club cerignolano, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati sportivi e consolidare il percorso intrapreso negli ultimi anni.

Lo riporta antennasud.com.

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