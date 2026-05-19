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Home // Cronaca // Foggia, brutale aggressione a un 17enne in Piazza Mercato: identificati quattro minori

AGGRESSIONE 17ENNE Foggia, brutale aggressione a un 17enne in Piazza Mercato: identificati quattro minori

La denuncia è stata formalizzata il giorno successivo presso la Stazione Carabinieri di Foggia Principale. Da quel momento sono immediatamente scattate le indagini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA — Sarebbero quattro i minori individuati dai Carabinieri come presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio in Piazza Mercato, nel cuore della movida cittadina. Vittima dell’episodio un ragazzo di 17 anni, rimasto ferito con numerose lesioni, anche al volto, giudicate guaribili in 25 giorni.

La denuncia è stata formalizzata il giorno successivo presso la Stazione Carabinieri di Foggia Principale. Da quel momento sono immediatamente scattate le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, l’ascolto delle persone informate sui fatti e la comparazione di diversi fascicoli fotografici.

Gli accertamenti investigativi hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire ai presunti autori dell’aggressione, identificati in quattro minorenni, due dei quali infraquattordicenni.

Nella giornata di sabato 16 maggio, nei confronti di due indagati — entrambi 17enni — è stato notificato il cosiddetto “Daspo Willy”, il provvedimento di prevenzione emesso dal Questore di Foggia che vieta l’accesso alle principali aree della movida urbana, con l’obiettivo di contrastare episodi di violenza giovanile e tutelare la sicurezza pubblica.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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