Manfredonia saluta Pezzella: si chiude il rapporto dopo la salvezza

MANFREDONIA – Si separano le strade del Manfredonia Calcio e di Luigi Pezzella. Con una nota ufficiale diffusa nelle scorse ore, il club sipontino ha annunciato la conclusione del rapporto con il tecnico che ha guidato la squadra verso il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

La società ha voluto ringraziare l’allenatore per “la passione e il lavoro svolto”, sottolineando il contributo dato sia sotto il profilo umano che tecnico durante la stagione appena conclusa. Nel comunicato, il Manfredonia ha evidenziato anche il ruolo avuto da Pezzella nel “rilancio del nuovo progetto calcistico” biancoceleste.

Si chiude dunque un capitolo importante per il club pugliese, che nelle prossime settimane sarà chiamato a programmare il futuro e scegliere il nuovo guida tecnica in vista della prossima stagione.

A Luigi Pezzella, infine, il Manfredonia ha rivolto “le migliori fortune e i più grandi successi per il prosieguo della carriera sportiva”.