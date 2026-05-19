Cresce l’attesa a San Nicandro Garganico per il concerto di Elettra Lamborghini, attesa in città il prossimo 20 giugno 2026 in occasione della Festa Patronale dei Santi Nicandro, Marciano e Daria.

La cantante sarà tra le protagoniste dell’evento con una tappa del suo “Tour Bilaterale”, portando sul palco uno spettacolo all’insegna di musica, intrattenimento e grandi successi. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi dell’intero programma patronale, che ogni anno richiama cittadini e visitatori.

Grande entusiasmo tra fan e residenti, pronti ad accogliere una delle artiste italiane più seguite del panorama musicale contemporaneo. La presenza di Elettra Lamborghini si preannuncia come uno degli eventi di punta delle celebrazioni dedicate ai santi patroni.

Ulteriori dettagli sull’organizzazione della serata saranno resi noti nei prossimi giorni, con informazioni relative alla logistica e al programma completo dell’evento.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.