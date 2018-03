Iurlaro: Università indebitata. Dove finscono i soldi della Regione?”

Di:

Bari – “SI apprende dalla stampa che il consuntivo 2011 dell’Università di Bari si starebbe chiudendo con 25,9 milioni di euro di debiti, in crescita rispetto ai 19,6 milioni di debiti del 2010. Intanto la Regione Puglia continua a finanziare la stessa Università soprattutto per servizi agli studenti di cui non si vede traccia e ad autorizzare l’Università ad acquisizioni immobiliari come quelle dei palazzi ex Poste ed ex Enel. Alla luce dei disastrosi risultati di Bilancio chiediamo all’assessore Sasso di avviare un’immediata verifica su come vengono impiegati i fondi regionali da parte dell’Università e chiediamo alla Giunta Vendola di vigilare sul fatto che da un lato l’Ateneo accumula debiti, dall’altro acquisisce immobili”. Lo chiede in una nota il consigliere regionale del Pdl,che, rivolgendosi all’assessoreaggiunge: “L’Ateneo barese è punto di riferimento formativo per gli studenti di tutta la Puglia ma versa in condizioni pietose e continua ad accumulare debiti. I servizi agli studenti sono ridotti al lumicino, ci sono pochi docenti, le aule sono piccole e prive anche di aria condizionata.ma ci chiediamo se ancora ne valga la pena posto che il bilancio continua a chiudere in passivo, forse anche a causa di operazioni immobiliari avventate come le acquisizioni, autorizzate dalla Giunta Vendola, dei palazzi della ex Posta centrale e dell’ex Enel che nei progetti iniziali erano destinati a comporre una sorta di cittadella universitaria ma che nei fatti sono rimasti o contenitori vuoti e costosi da mantenere, o palchi per passerelle di politici e baroni che nulla hanno a che vedere con i servizi e i problemi degli studenti”.Redazione Stato