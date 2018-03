Musei, da 1/7 cambiano tariffe e orari

Di:

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Musei, si cambia, dal primo luglio arriva una rivoluzione per tariffe e orari. La novità con un decreto del ministro Franceschini: basta gratuità per gli over 65, ragazzi gratis fino a 18 anni, poi sconti fino a 25. La prima domenica del mese, però, sarà gratis per tutti. Confermata ‘Una notte al museo’, che anzi raddoppia. E tutti i venerdì i grandi musei italiani (compresi Colosseo, Pompei e Uffizi) resteranno aperti fino alle 22. “Una scelta in linea con l’Europa”, sottolinea il ministro.