Acli in festa a Parco San Felice ricordando Fabio Carbone

Di:

Foggia. Una festa delle Acli, un momento importante per ricordare un uomo, un presidente, un amico, Fabio Carbone, per quella capacità di credere, di insistere, di essere testimonianza viva di impegno civile e politico. L’appuntamento del 23 giugno di Parco San Felice è nella memoria di chi ha saputo essere traduzione del messaggio aclista. Le Acli intendono ritrovarsi, fermarsi tutti insieme in un’occasione informale non senza l’obiettivo della sensibilizzazione, della cultura civica che gli organizzatori, tra cui i giovani che stanno vivendo un’esperienza formativa all’interno della realtà aclista, intendono trasmettere. Presenti le associazioni specifiche delle Acli con degli stand oltre a quelli di CAF e Patronato , FAP, Acli Terra, C.T.A (Centro Turistico Acli), Giovani delle Acli, US Acli, Arte e Spettacolo Acli, G.A.S.A.V.I.T.A(Gruppo d’acquisto Solidale delle Acli di Foggia) e Lega Consumatori.

L’appuntamento è per giorno 23 giugno a ParcoCittà dalle ore 17.30 fino alle 24.00 con animazione e musica. Si alterneranno sul palco, tutti giovanissimi, esponenti locali del contesto musicale come rapper e gruppi rock per poi concludere con il dj set.

Ci sarà anche Maria Laura Ronzoni compositrice e performer italiana dal cuore irlandese che nel suo vasto curriculum artistico vanta collaborazioni d’autore ed istituzionali quali l’Istituto Italiano di cultura di Dublino, l’Ambasciata d’Italia e l’Ambasciata d’Irlanda, per i quali ha diretto prestigiosi spettacoli di musica e teatro esibendosi a Dublino, Cork, Connemara e Roma, per citarne alcuni. Si è esibita a Foggia l’anno scorso, nel mese di Luglio, presso il Chiostro di Santa Chiara.

Valentina Scala, Presidente Provinciale delle Acli, dichiara che “la nostra festa, la festa delle Acli è un appuntamento non solo ludico, ma di ritrovo, nella memoria di Fabio Carbone che ha vissuto donandosi a questa associazione con energia e generosità. Un modo per essere insieme e percorrere con lo spirito che ci contraddistingue un impegno, declinato in modo diverso, ma presente. Proprio la presenza sul territorio è testimonianza di storia recente e di anni di impegno dalla parte dei più deboli. Un appuntamento con il contributo dei giovani dedicato soprattutto a loro nella parte musicale del concerto che guarda negli intenti proprio alle relazioni intergenerazionali”.

L’evento è stato reso possibile grazie alla presenza degli sponsor: Ce.S.eVo.Ca.(Centro Studi e Volontariato di Capitanata), S’Wonderful (Animazione & Eventi), Palestra Informa, Just Ki Dance di Claudio Masi , B&B Hermes, Veccia Abbigliamento, Azienda de Palma, Panificio O&B D’Argenio, Panificio Pizzeria Giorgio Paciello, Tecnografica-Pubblicità, Piromania, Agenzia Viaggi Raemi, Parrucchiere Giò Forcella, Tucci Le scarpe, Estetista Impero del sole, Comer Elevator Service s.r.l, Idea Vending, Alibi, Proshop- EcoMarket di Via Ciano- Via Marinaccio, Ditta edile HR, TiemmeSystem, Graficamente, Università San Domenico, Daunia Academy, Ottica Vision di Via della Repubblica, Visuals by VJ Attitude, Circolo Acli Achille Grandi di Foggia, Circolo Acli Livio Labor di Foggia e le Aziende aderenti al G.a.s.a.v.i.t.a (Gruppo di Acquisto Solidale delle Acli): azienda agricola Ciuffreda, Agrigiò, Rocchetta legumi, Agriverde, Pasquariello, Macelleria Giannelli e Panificio Di Pasquale.

Responsabile Comunicazione Acli Foggia

Giuseppe Marrone