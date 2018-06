“Al Sud stanno sul divano”, Barone Campo e Riccardi uniti “Briatore dice sciocchezze”

Di:

Manfredonia, 19 giugno 2018. E’ di pochi giorni la notizia diventata virale relativa alle dichiarazioni dell’imprenditore Flavio Briatore su giovani e Meridione: “Chi aveva voglia di lavorare è andato fuori, al Sud sono rimasti in pochi, cioè quelli che non si sono sbattuti molto per trovare lavoro”. Ed inoltre, un forte attacco: “Il reddito di cittadinanza mi sembra una follia soprattutto perché darà soldi alla gente per rimanere sul divano…così prenderanno un divano a due piazze”.

Di contro le voci di chi vive il Mezzogiorno e combatte quotidianamente con quelli che sono i problemi reali dei giovani (e non) meridionali.

“Ritengo siano dichiarazioni fuori luogo, c’è ancora gente che si ostina a dividere il mondo in sud e nord, riflessioni da vero ignorante. Inoltre, il reddito di cittadinanza ha regole ferree e viene erogato non a chi poltrisce ma chi servirà in qualche modo la comunità ed inoltre se ne perde il diritto se si rifiuta per ben 3 volte un’offerta di lavoro”, le parole del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone.

Anche dal PD, nella persona del consigliere comunale, Avv. Mariagrazia Campo, forte condanna per le parole di Briatore: “In primis a me stupisce di quanto la stampa senta l’esigenza di sapere l’opinione di Briatore su questioni rispetto alle quali non mi sembra che lui sia più qualificato di qualsiasi altro comune cittadino. Non mi sembra nemmeno il caso di soffermarci a commentare dichiarazioni a dir poco sciocche; il Paese ha bisogno di affrontare le questioni meridionali dando loro un peso maggiore”.

“C’è bisogno di lavoro, la vera sfida è assicurare una vita dignitosa a tutti, partendo proprio dal lavoro. Briatore dice cose scomposte, generalizza senza motivo…gente che non vuole lavorare purtroppo si trova ovunque”, conclude il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 19 giugno 2018