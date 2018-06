Aliquote “Ecotassa”: 5.17 €/t per Manfredonia e Zapponeta

Di:

Bari, 19 giugno 2018. ”TRIBUTO speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2018 per i Comuni della Regione Puglia (..)”: con recente atto della Regione Puglia,sono state riconosciute in via definitiva, in applicazione della L.r. 8/2001, le aliquote relative a quanto in oggetto.

Per quanto riguarda l’ammontare minimo fissato ai sensi di legge, questi i Comuni interessati

Atto in allegato

155

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata