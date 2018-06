Bimba morto per SEU: proseguono accertamenti Unità di crisi

Di:

Foggia, 19 giugno 2018. L’Unità di crisi della ASL Foggia, composta dagli specialisti dei Servizi Veterinari, di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e Igiene Pubblica aziendali, continua alacremente nell’attività di campionamento di alimenti e di controllo di esercizi commerciali, allevamenti e caseifici del territorio.

Si precisa che qualsiasi riferimento ad aziende locali diffuso attraverso gli organi di informazione non deve essere considerato, ad oggi, attendibile in quanto sono ancora in corso le procedure ispettive della Unità di crisi e le relative analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia.