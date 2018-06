Danni fauna selvatica, Gatta “Soddisfatto per dimezzamento tempi erogazione indennizzi”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.

“Avremmo preferito un testo meno appesantito dal ‘burocratese’ così imperante, anche e soprattutto perché ci sono categorie che, come quella degli allevatori, subiscono danni ingentissimi dalla fauna selvatica, che spesso fa vere e proprie razzie di bestiame. Tuttavia, l’approvazione della legge odierna è certamente un primo e significativo passo per sostenere allevatori, agricoltori e cittadini tutti: da qualche parte bisognava iniziare, visto che gli animali selvatici costituiscono un pericolo concreto anche per la pubblica incolumità. L’auspicio, dunque, è che si possa riportare, appena possibile, in aula la legge per apportare alcune modifiche essenziali per migliorare i meccanismi di prevenzione e contenimento e velocizzare le procedure degli indennizzi che la Regione si propone di riconoscere. In questa direzione, sono soddisfatto per aver proposto l’emendamento –ora parte integrante della legge- con cui sono stati dimezzati i tempi di erogazione degli indennizzi: dai 180 giorni inizialmente previsti, infatti, abbiamo stabilito che la misura di sostegno debba essere corrisposta entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza. Su questo fronte c’è ancora tanto da fare, affinché la legge possa adeguarsi in modo più efficiente alle esigenze di semplificazione burocratica e buona amministrazione”.