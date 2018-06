Festa della famiglia nel Carcere di Lucera

Di:

Lucera. “Vogliamo ringraziare i clown dottori per la bella iniziativa di oggi pomeriggio, che ha messo al centro dell’attenzione i nostri figli. Nella speranza che possano esserci altri momenti come questo, abbiamo fortemente voluto raccogliere una piccola somma da donare per accrescere le vostre iniziative. Queste occasioni per noi sono importanti perché ci fanno rivivere momenti di gioia familiare. Ringraziamo il direttore Giuseppe Altomare, il commissario Daniela Occhionero e tutta la Polizia Penitenziaria e il funzionario giuridico pedagogico, la dottoressa Cinzia Conte per aver permesso tutto questo”.

In una breve messaggio, letto da un detenuto a fine pomeriggio, il senso della bella iniziativa organizzata il 18 giugno scorso presso la Casa Circondariale di Lucera. I clown dottori de Il Cuore Foggia hanno intrattenuto con giochi, balli e musica i ristretti e le loro famiglie. Tanti i bambini, accolti con cori e abbracci dai volontari e con lacrime di commozione dai padri, che senza esitazione si sono messi in gioco nel cortile del carcere lucerino.

Dopo un momento musicale, i clown dottori hanno fatto gareggiare padri e figli, divisi in due squadre, con la partecipazione eccezionale delle mamme, che hanno contribuito alla vittoria della squadra composta dai bambini.

Commovente il momento dei bigliettini regalo: i figli hanno scelto a caso delle letterine, preparate dai volontari, in cui era scritto quale dono fare a papà: abbracci lunghi dieci secondi, baci, pizzicotti affettuosi sulle guance, una carezza.

I clown dottori hanno, quindi, distribuito in allegria un naso rosso a tutti i piccoli e un pallone “perché possiate giocare tutti insieme: mamma, papà e figli. La famiglia è un dono e noi pensiamo che sia bello trascorrere più tempo possibile insieme, in armonia”, hanno sottolineato i camici colorati.

Al termine della iniziativa, mentre nel cortile i detenuti offrivano pizza e dolcetti ai propri familiari, l’Ufficio ragioneria della Casa Circondariale ha consegnato ai clown dottori de Il Cuore Foggia i fondi raccolti grazie a tutti i detenuti del carcere: 275 euro.

“Siamo felicissimi di questa donazione, che non ci aspettavamo – il commento di Jole Figurella, presidente dell’associazione – Sono stati molto generosi e presto in associazione faremo una riunione per decidere in quale progetto investire questo dono speciale. Speriamo di poter tornare presto nel carcere di Lucera e nelle altre case circondariali del territorio, con nuove iniziative di questo tipo”.

Il pomeriggio di festa “dentro” è stato animato dai clown dottori Ciù Ciù, Robigna, Campana, Pallotta, Bacchetta, Arale, Dolcina, Aurora, Tortellina, Occhiolina, Dadà. Il CSV Foggia ha partecipato all’iniziativa con la responsabile della promozione del volontariato in ambito penitenziario, Annalisa Graziano.