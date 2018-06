Fratelli Gelsomino “Auguri Andrea Prencipe, nuovo rettore Luiss di Roma”

Di:

”Con grande felicità e soddisfazione apprendiamo della notizia della nomina a Rettore della prestigiosa Università LUISS di Roma del nostro concittadino Prof. Andrea Prencipe, di cui era già Prorettore Vicario, Ordinario di Economia e gestione dell’innovazione.

Il suo curriculum e le sue capacità professionali (nonché umane), da sempre brillanti e di rilievo, trovano giusto merito nell’ascesa della carriera di un leader internazionale sui temi della gestione strategica dell’innovazione tecnologica e organizzativa, garantendo una vision ancor più lungimirante all’autorevole LUISS.

Da storici imprenditori, votati all’innovazione ed allo sviluppo del territorio, formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al Rettore Prencipe (da oggi ancor più vanto per la città di Manfredonia), auspicando che le migliori energie e talenti della nostra terra, dal suo esempio virtuoso, possono trarre spunto e giovamento per la propriarealizzazione professionale e personale. Il neo Rettore è un simbolo tangibile della speranza e della meritocrazia che lascia tutti noi fiduciosi per il futuro, anche del nostro territorio, al quale, siamo

certi, non farà mancare il suo apporto.

Nuovamente congratulazioni al nostro concittadino”.

Ciro, Damiano e Marco Gelsomino