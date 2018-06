Furti di autovettura, arrestato foggiano 46enne

Di:

Foggia. Gli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto su ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere Giuseppe Longo, classe 1972 di Foggia per diversi furti su autovettura.

Le indagini esperite dagli investigatori, finalizzate a contrastare il dilagante fenomeno dei furti del bagaglio su auto in sosta, sono partite dalle denunce sporte dalle vittime, svolgendo mirati servizi di controllo del territorio al fine di identificare i soggetti dediti a tale tipo di reato. Dalla visione delle immagini delle telecamere posizionate nei luoghi ove erano stai commessi i furti e dalla loro comparazione, emergeva che il soggetto poi identificato in LONGO agiva con una tale spregiudicatezza da far ritenere che lo stesso avesse maturato l’intima convinzione che la sua condotta potesse restare impunita, nonostante i furti di computer, tablet, borse lavoro ecc. che avvenivano danneggiando gravemente i veicoli.

Longo, dopo le formalità di rito, è stato associato nel carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.