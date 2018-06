“Giordano In Jazz”, Suzanne Vega a Foggia

Di:

Il 13 luglio, in Piazza Cesare Battisti, a Foggia, riprende “Giordano In Jazz” con la Summer Edition 2018.

La rassegna di musica e cultura jazz, ideata e prodotta dal Comune di Foggia-Assessorato alla cultura, torna ad animare uno degli spazi urbani più belli con la musica della cantautrice statunitense Suzanne Vega, accompagnata da un altro “mostro sacro” della musica rock: il chitarrista irlandese Gerry Leonard, strumentista della Vega da molti anni e musicista di grandissima esperienza e qualità che ha collaborato con artisti del calibro di Laurie Anderson, Cyndi Lauper, Avril Lavigne e, soprattutto, David Bowie.

«La proposta di iniziative culturali e di spettacoli di pregio è uno degli strumenti che l’Amministrazione ha adottato per favorire il progresso morale e civile di Foggia e della sua comunità –ha tenuto a sottolineare il sindaco del capoluogo Franco Landella-. Alla fine, vinceremo la battaglia contro l’inciviltà, il degrado dei costumi e l’inerzia di una parte dei nostri concittadini, che non solo non operano per il bene comune, ma si lamentano in modo assolutamente non costruttivo di problemi che alle volte potrebbero contribuire ad evitare o a risolvere, quando, addirittura, non sono la causa del degrado, come nel caso degli autori di atti di vandalismo che spesso registriamo in città. In un ambiente culturalmente attivo, circondati da stimoli positivi che possono provenire dalle più diverse agenzie formative, anche i più restii dovranno cedere al progresso di Foggia: un processo lungo, ma che bisogna curare con perseveranza per centrare il massimo obiettivo».

«Stiamo continuando ad investire nel settore che può costituire il rilancio della nostra città e dell’intero Mezzogiorno: la cultura» ha sottolineato Anna Paola Giuliani, assessore comunale alla Cultura. «Le manifestazioni che abbiamo organizzato, abbracciando settori e soprattutto gusti diversi del pubblico, i finanziamenti che abbiamo ottenuto partecipando a bandi di Stato e Regione con progetti qualificati –come quello sugli spettacoli dal vivo in Teatro o quello della Community Library per la “Pinacoteca ‘900”, costituiscono un percorso stimolante e pieno di sfide che, però, hanno regalato a Foggia eventi di valore assoluto e di grande richiamo».

Suzanne Vega.

L’ultimo album di studio dell’artista è “Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers”, pubblicato nel 2016, dedicato alla scrittrice Carson McCullers e scritto assieme a Duncan Sheik.

Per ripercorrere un po’ di storia, però, bisogna andare indietro fino al 1987, anno in cui Vega pubblicò il suo “Solitude Standing”, il suo secondo album, emergendo come una figura di spicco nel revival della musica folk dei primi anni ‘80.

Vega pubblicò “99.9 F°” nel 1992, e l’album con un suono più elettronico, che valse alla sua musica la descrizione di “industrial folk” e “techno folk”. Il lavoro è stato disco d’oro e ha vinto anche al New York Music Award per il miglior album rock.

Guardando indietro a questi due album cardine della sua carriera, Suzanne Vega dice: «Queste canzoni sono state scritte e registrate molti anni fa, ma mi piace ancora suonarle dal vivo. Ora per celebrare il 30° Anniversario di “Solitude Standing” e il 25° Anniversario di “99.9 F°”, la mia band ed io le eseguiremo entrambe nella loro interezza per il la prima volta, vi prego di unirvi a me per questo concerto davvero speciale!».

Giordano In Jazz è un progetto nato in collaborazione con “Moody Jazz Cafè”, storico promotore del jazz in Capitanata.

I biglietti sono acquistabili sul sito bookingshow.it e in tutti i punti vendita autorizzati bookingshow. Per la lista completa basta visitare www.teatrogiordano.it.

Appuntamento successivo

Stanley Clarke – 20 luglio 2018 – Piazza Cesare Battisti Foggia