Partecipazione per l’assemblea congressuale donatori sangue Fidas “Daniele Riontino”

Foggia. Sabato 9 giugno scorso nei locali del Centro sociale comunale di Zapponeta si è tenuta l’assemblea congressuale dell’associazione dei donatori di sangue Fidas “Daniele Riontino”, nel corso della quale sono state rinnovate le cariche sociali. Del nuovo Consiglio Direttivo fanno parte Savino Esposito 1982 (Presidente), Michele La Macchia (Segretario), Savino Esposito 1983 (Vice-Presidente), Morena Bonito (Tesoriere) e Michele Esposito (Consigliere). Sono stati eletti anche i nuovi membri del Collegio dei Sindaci (Daniele Bonito, Carmelo Capuano e Michele Fiore) e dei Probiviri (Rita Di Noia, Antonio Valentino e Danilo Coviello).

Le attività dell’associazione, attiva da diversi anni nel piccolo centro del Basso Tavoliere, sono subito entrate nel vivo con la donazione di domenica 17 giugno, a cui hanno preso parte più di 30 volontari (di cui 5 nuovi soci).

“C’è tanta voglia di fare e sono già in cantiere nuovi progetti e iniziative per ridare slancio all’attività associativa”. È quanto afferma il neo Presidente della Fidas zapponetana Savino Esposito.

“Siamo già al lavoro – continua – per far sì che l’associazione continui la sua attività di promozione e diffusione della cultura della donazione. Un’attività che può fare la differenza per migliorare la salute e la qualità della vita dell’intera collettività, soprattutto nei periodi in cui maggiore è il fabbisogno di sangue, come quello estivo. È un lavoro che vogliamo svolgere aprendoci maggiormente alla nostra comunità e lavorando di concerto con tutte le istituzioni, le realtà associative presenti sul territorio, le altre sezioni locali della Fidas e con i nostri dirigenti a tutti i livelli, con i quali ci siamo ritrovati già ieri a Lucera per la Giornata nazionale del donatore di sangue.

In uno spirito di rinnovata condivisione della nostra mission e di trasparenza gestionale – conclude il neo Presidente – profonderemo tutti gli sforzi per dare continuità al lavoro svolto in questi anni e per raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi.”