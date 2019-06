Giuliano “Condoglianze sentite per la prematura scomparsa di Giorgio La Porta”

Di:

San Severo, 19 giugno 2019. La Deputata Carla Giuliano si stringe attorno alla famiglia, agli amici e all’intera comunità di San Severo, colpiti dalla prematura dipartita di Giorgio La Porta.

La parlamentare di San Severo ha dichiarato: “Mi piace ricordare il suo sorriso e la sua simpatia, ma anche la sua voglia di fare e di proporre iniziative per il nostro territorio. Un esempio per i più giovani affinché non abbandonino la nostra terra e si ingegnino in iniziative e progetti originali. Ai suoi familiari, ai tantissimi suoi amici ed alla comunità intera di San Severo, va il mio cordoglio e la mia vicinanza”.

MIGLIO. Giorgio lo conoscevo da tempo, era così senza finzioni. Ti piaceva o no, lui era di una simpatia che non aveva limiti. Era uno che se aveva da dire una cosa la diceva in modo diretto e spontaneo e se ci restavi male era un problema tuo… lui doveva dire quel che pensava…. sempre. Tempo fa lo incontrai e gli dissi ” Gio’ ma un altro nome alla birra non era possibile?” Lui mi rispose di getto ” L’hai bevuta? Ti e’ piaciuta?” e dopo che io gli dissi che la avevo gradita prosegui ” E’ quill u nom iust…. “. Buon viaggio Giorgio e ricordati di portare dietro una buona scorta di birra, la tua birra.