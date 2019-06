Lanciati in diretta da New York gli spot video ‘Puglia Unexpected Italy’ dagli schermi di Times Square

Di:

Bari. “La Puglia si prepara all’estate con una campagna per la prima volta a Times Square. Siamo nell’ombelico del mondo – ha dichiarato Michele Emiliano – mostriamo le bellezze della nostra terra, del nostro mare, della nostra enogastronomia, delle nostre città ricche di arte e cultura. Puntiamo sul mercato americano perché è in grande crescita e siamo contenti di essere a Times Square dopo essere stati al Columbus Day e poi al Niaf a Washington come regione ospite. Puntiamo altresì sulla rete dei Pugliesi nel Mondo”.

E’ stata lanciata in questi giorni, in diretta da New York, la campagna video Puglia Unexpected Italy sugli schermi angolari digitali di Times Square, una delle icone di New York.

La regione si presenta ad un pubblico cosmopolita con tre video da quindici secondi che hanno un’alta frequenza di messa in onda: 10 minuti all’ora per quindici giorni.

Nella famosa piazza ci sarà anche Monte S. Angelo. “Con grande felicità e orgoglio- scrive su facebook il sindaco Pierpaolo d’Arienzo – vi annuncio che anche Monte Sant’Angelo sarà a Time Square, New York, con WeAreinPuglia naturalmente”, cioè con il portale ufficiale del turismo in Puglia.

“Per la prima volta – prosegue il sindaco – la Puglia sbarca nella piazza più luminosa e famosa del mondo dove passano circa 450 mila persone al giorno.

Tre video spot racconteranno della Puglia più bella, autentica, quel pezzo di Italia che non ti aspetti e Monte Sant’Angelo sarà lì, su uno schermo di 47 x 27 metri, a mostrare tutta la sua bellezza.”

Il paese garganico, inoltre, sta organizzando un progetto di promozione internazionale tramite il gemellaggio con Mont Saint-Michel, l’assemblea delle Vie Francigene in Francia e la celebrazione di due riconoscimenti Unesco insieme all’Ente Parco Nazionale del Gargano: il 25 giugno si parlerà di tracce longobarde del santuario dell’ Arcangelo e il 7 luglio delle faggete della Foresta Umbra.