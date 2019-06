Manfredonia. “Rivedere il quadro generale delle aree destinate alla sosta a pagamento”

Di:

Manfredonia, 19 giugno 2019. ”Rivedere il quadro generale delle aree destinate alla sosta a pagamento con l’inserimento di aree libere così come disposto dalla normativa, scongiurando ricorsi contro eventuali multe“.

E’ quanto scrive l’ingegnere Costantino Aprile in una missiva di “Osservazioni“, inviata al Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, dott. Vittorio Piscitelli, con oggetto “Delibera n°9 del 10/06/2019 – Servizio gestione parcheggi a pagamento e senza custodia. Gestione diretta e temporanea – “.

“In data 11 c.m. veniva pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Manfredonia la Delibera in oggetto – scrive l’ingegnere – con la quale avete deliberato: di disporre la gestione diretta temporanea del servizio parcheggi a pagamento e senza custodia; di confermare soltanto alcune zone tra quelle individuate con la richiamata D.G.C. n. 81/2017, ossia le aree di interesse stagionale legate alla balneazione, quali il lungomare e le aree limitrofe, come da allegata planimetria”.

“Necessariamente si deve premettere che la planimetria allegata alla delibera n°9/2019 prevede l’istituzione delle aree da destinare a parcheggio senza custodia, (così come tra l’altro è intitolata) sull’intero territorio del Comune di Manfredonia e sicuramente non definisce puntualmente “le aree di interesse stagionale legate alla balneazione”.

“Nella Delibera che si osserva – continua Aprile – ci si avvale dell’art.7 comma 1 lettera f) del Codice della Strada il quale prevede che: nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della G.M., aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”.

Cosa dispone il comma 8 dell’art. 7 del Codice della Strada

Secondo l’ingegnere Aprile “La Delibera è carente del comma 8 dello stesso art.7 del Codice della Strada, che recita: “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta . Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

“Infatti, nell’allegata planimetria che individua le aree da destinare a parcheggio senza custodia non vengono altrettanto individuate le aree destinate a parcheggio senza custodia senza dispositivi di controllo”, illustra l’ingegnere di Manfredonia.

“Dal combinato disposto dai commi 1 lett. f) e comma 8 dell’art.7 del Codice della Strada è del tutto evidente che l’amministrazione non può esimersi di individuare anche le aree a sosta libera”.

La sentenza della Corte di Cassazione

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite “con Sentenza n°116 del 16/01/2007 che fa espresso riferimento all’art. 7 comma 8 del Codice della Strada dove in sostanza obbliga i Comuni che decidono di individuare aree da destinare alla sosta a pagamento (attraverso la gestione diretta o la concessione a terzi, ovvero dotando le stesse dei dispositivi di controllo della sosta), a realizzare, nelle medesime aree o in altre che si trovino nelle immediate vicinanze, degli appositi parcheggi incustoditi, ossia, appunto, degli opportuni stalli da destinare alla sosta libera. Tale obbligo, sappiamo, non sussiste solo nelle zone definite “area pedonale” o “Zona a Traffico Limitato”. All’uopo è opportuno ricordare che le ZTL sono disciplinate dall’art. 9 comma 7 del Codice della Strada e dall’art. 135 comma 14 del Regolamento di Attuazione che, in buona sostanza, le descrivono come “aree in cui l’accesso è consentito solo ad alcune categorie di veicoli” (quelli di soccorso, quelli dei residenti e quelli di scarico e carico merci)”, riporta l’ingegnere.

“Ricordiamo altresì come la stessa Sentenza n°116/2007 decreta che le multe per divieto di sosta nelle strisce blu sono nulle se vicino alle aree a pagamento non è stato predisposto un parcheggio libero da balzelli”, conclude l’ing. Costantino Aprile.

