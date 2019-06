Maturità 2019: uno studente su sei crede di trovare le tracce online

Di:

È tempo di esami di maturità. Una recentissima ricerca di Skuola.net ha messo in luce un dato preoccupante per il mondo dell’istruzione: uno studente su sei crede di poter trovare le tracce online. Ogni anno impazzisce il toto traccia sui possibili autori e temi scelti dal Miur per gli esami, soprattutto in quest’annata particolare, la prima maturità del governo gialloverde in cui gli studenti faranno da “cavia” per una nuova modalità d’esame. Tuttavia non cambia la diffusione delle fake news, da cui la Polizia mette in guardia. Dal monitoraggio annuale avvenuto in collaborazione con il team di Skuola.net su un campione di tremila ragazzi, è emerso che uno su sei crede di trovare le tracce online in anteprima e che uno su cinque è convinto che la Polizia controlli i telefonini per scoprire chi sta copiando. Ovviamente si tratta solo di bufale.

Il governo negli ultimi anni ha osservato il fenomeno delle fake news, penalizzandole ufficialmente. Le campagne di sensibilizzazione dello Stato hanno, per fortuna, contribuito a debellare tali leggende metropolitane, in quanto nel 2014 ben uno su tre studenti cercava di ottenere in anticipo le tracce. I millennials sono dunque più consapevoli del mondo della rete.

Ma le false credenze non terminano qui: il 42% teme di poter essere ‘perquisito’ dai professori di commissione e circa il 19% crede che la scuola sarà ‘schermata’ per impedire ai cellulari di connettersi ad internet. Il 39;8% dei maturandi invece si aspetta di trovare commissari dotati di strani dispositivi di rilevamento magnetico per i cellulari e, infine, secondo il 31% dei ragazzi ricevere le soluzioni delle tracce dall’esterno, mentre la prova è in pieno svolgimento non costituirebbe reato.

In questo momento è in corso la prima prova: il toto traccia dava forti l’allunaggio e Greta Thunberg, ma tra i personaggi scelti da questa maturità 2019 vi sono Ungaretti con “Il Porto Sepolto”, Sciascia, Gino Bartoli, Montanari, Fernbach e Stajano.