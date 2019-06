Il messaggio ecologico dell’arcivescovo ai turisti del Gargano

Di:

Manfredonia, 19 giugno 2019. COSTRUIRE una nuova ecologia integrale> è il leitmotiv del messaggio di saluto e benvenuto sul Gargano dell’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, pubblicato in italiano e in inglese in un apposito compiegato diffuso in tutte le località del promontorio già in piena stagione turistica.

“LA NOSTRA Comunità ecclesiale – motiva padre Moscone – che ha avuto il dono di vivere in questo incantevole territorio, vi accoglie con gioia e vi augura di trascorrere giorni sereni e felici per ritemprare il corpo e lo spirito. Il tempo delle vacanze è certamente anche tempo propizio per riscoprire e rinsaldare i valori umani e cristiani: la bellezza del paesaggio, le frastagliate coste, la limpidezza del mare, i meravigliosi boschi (la Foresta Umbra, patrimonio Unesco, e il Bosco Quarto, con le antiche faggete e il profumo della flora) sono segni visibili che aiutano a riconoscere l’impronta del Creatore e aprono il cuore alla gratitudine alla vista di così tante meraviglie. Riconosciamo che la Provvidenza non è stata avara con noi garganici affidandoci tanta bellezza, per questo motivo – esorta – abbiamo il dovere di “difenderla da distruzione, avidità, brama per uno smodato benessere, e disinteresse per il bene degli altri e spesso per il proprio, che porta allo sfruttamento del creato” come ci continua a ricordare Papa Francesco”.

RICHIAMANDO “la ricchezza artistica di numerosi monumenti” il presule garganico evidenzia come “vi sono tra noi segni grandi che scandiscono nelle pietre, ma soprattutto nel cuore e nella testimonianza della gente, la presenza del sacro” e dunque “il santuario di san Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, patrimonio Unesco, e la recente epifania dell’amore crocifisso che si è manifestato nella vita e nelle opere di san Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo”.

E’ TRA queste evidenze speciali, attraverso <i sentieri e i percorsi di mare e di terra icone del Gargano”, tra “le tante chiese e cappelle disseminate nel territorio aperte e pronte ad accogliervi” che “la nostra Chiesa diocesana sente l’urgenza di ritrovare le ragioni grandi di fede e di recuperare il senso vero dell’essere cittadini. Benvenuti tra noi. Buone vacanze con l’augurio che questi giorni in Gargano diventino preziosa opportunità di crescita umana, di nuove e più autentiche relazioni, unite alla gioia dell’amicizia e dello stare insieme”.



Michele Apollonio