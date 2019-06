Picchia violentemente una donna, arrestato 34enne a San Severo

Di:

San Severo. Lo scorso sabato notte, a San Severo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato G.R., cittadino bulgaro censurato cl. ‘85, senza fissa dimora che, per futili motivi, aveva aggredito e preso a pugni una propria connazionale, quarantenne, anch’essa senza fissa dimora.

I Carabinieri, richiamati, nel corso del normale servizio di controllo del territorio nella zona commerciale di via Soccorso, dalle urla della donna, hanno notato che G.R., in evidente stato di alterazione psicofisica, stava picchiando la donna. Bloccato l’esagitato, i Carabinieri hanno fatto intervenire un’ambulanza del 118, il cui personale, dopo aver prestato le prime cure alla donna, l’ha poi trasportata dapprima presso il locale nosocomio, e successivamente presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stata ricoverata, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, per gli accertamenti specialistici.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Foggia.