TGCOM24 “Il solstizio dʼestate nellʼantica abbazia di San Leonardo”

L’incantevole abbazia di San Leonardo in Lama di Volara, a Siponto, a pochi chilometri dalla città di Manfredoni, venerdì 21 giugno in occasione del solstizio d’estate si trasforma in un suggestivo laboratorio astronomico in cui osservare, sotto la guida di astronomi ed esperti di storia dell’arte, un affascinante fenomeno: nel momento in cui il sole raggiunge sul meridiano locale la massima altezza angolare rispetto all’orizzonte, i raggi penetrano nella chiesa attraverso un piccolo rosone che si apre nella volta e vanno a colpire una croce intagliata nel pavimento dell’abbazia, al centro della zona tra le due colonne adiacenti l’ingresso nord. Per rendere meglio visibile il fenomeno all’interno della chiesa viene diffuso l’incenso, il cui fumo evidenzia i raggi solari. L’evento attrae ogni anno moltissimi visitatori, i quali possono anche approfittare della presenta di esperti di storia dell’arte per visitare questa incantevole abbazia duecentesca, gioiello dell’architettura romanica con influssi bizantini.

