Agritre “Ecco come valorizzare le potature d’olio”

Foggia, 19 giugno 2020.Un importante protocollo di intesa è stato siglato traproprietaria dell’impianto per la produzione di energia da biomassa di Sant’Agata di Puglia (FG), ed il, prima organizzazione della produzione olivicola italiana.da parte di cooperative e singoli produttori aderenti a Oliveti d’Italia.

Com’è noto l’impianto a biomasse di Agritre per la valorizzazione energetica dei sottoprodotti agricoli, è alimentato prevalentemente con paglie di cereali ma anche da residui di potature delle coltivazioni arboree più diffuse nelle aree prossime all’impianto, con particolare riguardo alle zone olivicole di Puglia e Basilicata; nel contempo, Oliveti d’Italia opera su tutto il territorio nazionale per il conseguimento di quattro obiettivi: concentrare l’offerta, migliorare il reddito dei produttori, rafforzare una filiera olivicola moderna e coesa, difendere il Made in Italy contro le frodi e le contraffazioni.

La valorizzazione energetica delle potature di olivo rappresenta dunque un valore aggiunto alla primaria produzione olivicola ed olearia e al tempo stesso, un contenimento dell’impatto ambientale ed un efficientamento dei costi connessi alla bruciatura o all’interramento dei residui.

“Il conferimento di residui di potatura di olivo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Agritre, Primo Podestà – nel rafforzare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, declina in modo corretto la mission dell’azienda e dell’intero gruppo, impegnati a sostenere concretamente i principi dell’economia circolare e della ecosostenibilità, con un’attenzione prioritaria per il territorio e per le sinergie con i diversi soggetti impegnati nel ciclo produttivo”.

“Questo protocollo d’intesa – ha dichiarato il Presidente di Oliveti d’Italia, Nicola Ruggiero – permetterà di affrontare, con il supporto e le competenze di Agritre, il tema dei sottoprodotti della filiera olivicola, in chiave moderna, cogliendo tutte le opportunità dell’economia circolare e ci consentirà, di trasformare costi e problemi aziendali in opportunità per noi e per l’economia in generale”.

In definitiva, il protocollo di intesa tra Oliveti d’Italia e Agritre rafforza i rapporti di filiera per il perseguimento contestuale e condiviso di benefici economici ed ambientali a beneficio dei produttori olivicoli e del territorio.