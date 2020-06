ASSOFERR. Rotice “Auguri Nazario De Girolamo”

Foggia, 19 giugno 2020. Il Presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice, esprime i più fervidi auguri di buon lavoro ai nuovi vertici di Assoferr, l’Associazione Operatori Ferroviari ed Intermodali, nelle persone del Presidente Andreas Nolte e dei Vice Presidenti Vicari Nazario de Girolamo e Guido Gazzola. “Sono certo – ha dichiarato il Presidente Rotice – che sapranno dare impulso alle azioni di sistema ed all’impegno in favore della logistica e del trasporto ferroviario merci, il cui contributo in questi mesi difficili è stato e resta di primaria importanza per l’economia del Paese”.

“Particolari felicitazioni rivolgo al Vice Presidente di Assoferr Nazario de Girolamo, Vice Presidente di Confindustria Foggia e Direttore Commerciale di Lotras, il cui rinnovato incarico conferma, ancora una volta, di come il sistema associativo e le aziende di Capitanata siano in grado di esprimere figure all’altezza di importanti ruoli nazionali”.