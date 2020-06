Bando ARPAL, psicologi inclusi: grazie dall’Ordine

“Ringrazio il commissario straordinario, on. Massimo Cassano, a nome di tutti gli psicologi pugliesi per la disponibilità mostrata nell’accogliere la richiesta”. È il commento del presi-dente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo alla luce della modifica del bando pubblico regionale che vede inclusi gli psicologi pugliesi nella lista delle figure professionali coinvolte. Il bando è stato indetto dall’Agenzia Nazionale per le Politiche At-tive del Lavoro (Anpal) e Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (A.R.P.A.L Puglia). Un risultato raggiunto con celerità grazie al commissario straordinario Arpal, on. Massimo Cassano, e che premia l’attenzione dell’Ordine degli Psicologi, intervenuto subi-to dopo la prima pubblicazione del bando che non prevedeva un coinvolgimento di figure professionali con diploma di Laurea in Psicologia.

“Avevamo preso atto della esclusione tra i profili professionali richiesti, del possessore di Diploma di Laurea in Psicologia, pur avendo il bando come oggetto quello della indivi-duazione in “Specialisti in mercato e servizi per il lavoro” continua Gesualdo. “Alcuni iscritti, però, ci avevano segnalato di aver anche prestato la propria attività lavorativa an-che presso Anpal Servizi, già Italia Lavoro e/o di prestare la propria attività presso i Servizi del Lavoro territoriali, per cui abbiamo ritenuto che tra gli Specialisti in mercato e servizi per il lavoro, non potessero essere esclusi i possessori della laurea in Psicologia, anche in relazione alle proprie specifiche competenze in scienze sociali”.

“Questo è per noi sinonimo di un riconoscimento importante per la figura dello psicologo e per i ruoli ricoperti e le professionalità impegnate sino ad ora dai nostri iscritti” conclude Gesualdo.