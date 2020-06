potranno infine recarsi agli ascensori n° 38-39 per salire ai piani superiori o agli ascensori n° 41-42 per scendere ai piani inferiori.

L’accesso al triage per il rilevamento della temperatura non prevede una numerazione da eliminacode.

Per l’accesso agli ambulatori specialistici i pazienti dovranno recarsi nella sala d’attesa (ex self service) per compilare un questionario da presentare al triage della temperatura accedere tramite l’ingresso principale, dove saranno sottoposti al rilevamento della temperatura corporea potranno infine raggiungere gli sportelli, registrare le impegnative e successivamente recarsi agli ambulatori i pazienti accederanno nel rispetto dell’orario stampato sul modulo di prenotazione o indicato nel sms ricevuto dal Contact Center del nostro Ospedale. Ogni giorno, personale volontario adibito all’accoglienza sarà disponibile per fornire l’aiuto necessario per l’accesso ai nostri servizi.

(opera padre pio) I pazienti dovranno recarsi nella sala d’attesa (ex self service) per compilare un questionario da presentare al triage della temperatura accedere al corridoio che costeggia la cappella, dove saranno sottoposti a rilevamento della temperatura corporea