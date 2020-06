Come promuovere un’azienda su internet

Le campagne Google ADS

Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla presenza di, alla quale ci rivolgiamo in molte situazioni per diversi motivi, ad esempio per trovare dei prodotti che ci interessano. Proprio per questo motivo è fondamentale per un’azienda che vende prodotti o che offre servizi riuscire a fare la propria presenza sulla rete. Ilpuò veramente fare la differenza per un’impresa che si rivolge ai suoi utenti anche attraverso internet. Per questo è importante fare affidamento su una promozione precisa che possa essere attuata mediante una specifica strategia.

Una delle strategie da mettere in atto è sicuramente quella di rivolgersi ad un’agenzia Google ADS, per creare una specifica campagna Google. Ma di che cosa si tratta nello specifico e come può aiutare un’azienda ad accrescere la propria visibilità sulla rete?

Grazie ad una tecnica promozionale di questo tipo è possibile massimizzare la visibilità su internet e in particolare sui motori di ricerca, come appunto Google. Una campagna ADS di questo genere permette di creare annunci che vengono visti dagli utenti della rete ad esempio nel momento in cui effettuano una ricerca specifica su Google.

In questo caso il pagamento avviene esclusivamente quando gli utenti cliccano sugli annunci per visitare il sito internet di riferimento.

In aggiunta è possibile fare affidamento sugli annunci display, che sono online sono moltissimi siti internet e su tantissime applicazioni. In questo modo, anche facendo riferimento alla promozione sui dispositivi mobili, è possibile incrementare la visibilità dell’azienda coinvolgendo coloro che potrebbero diventare potenziali clienti.

Gli annunci di una campagna Google sono anche video oppure possono essere messe a punto delle vere e proprie campagne shopping, che hanno l’obiettivo proprio di incrementare il numero di vendite attraverso la rete mostrando degli specifici prodotti a dei potenziali clienti che stanno cercando degli elementi simili.

Insomma, le possibilità a disposizione per chi vuole operare attraverso la rete un’attività di promozione sono veramente tante. Con l’aiuto di professionisti del settore, che operano tramite apposite agenzie di questo tipo, è possibile sfruttare tutte le opportunità del marketing digitale per le aziende.

Le altre strategie di promozione sul web

La promozione di un’attività che agisce anche attraverso internet passa anche da altri strumenti molto importanti, che possono aiutare nell’opportunità di pubblicizzare un’azienda e di accrescere quindi il suo fatturato con le vendite di prodotti o servizi.

Per prima cosa è fondamentale acquisire una certa visibilità all’interno dei risultati restituiti dai motori di ricerca, come appunto Google.

Il posizionamento organico è un aspetto da non trascurare, perché, attuando le giuste strategie, può fornire dei buoni risultati. Per questo è essenziale fare riferimento alle tecniche SEO, sia quelle che riguardano la struttura delle pagine del sito web che quelle che riguardano l’ottimizzazione off page.

Naturalmente un’altra strategia da non sottovalutare è quella di rivolgersi alla presenza sui social network, che possono costituire un vero e proprio punto di riferimento per espandersi attraverso la rete e per costruire sempre di più il proprio marchio.

All’interno di un sito internet aziendale non può mancare un blog che riguardi il settore di interesse. Nel blog si può spaziare con articoli di approfondimento e con guide che possono risultare utili agli utenti.

Infine suggeriamo anche l’importanza di realizzare dei contenuti multimediali di qualità, che vengono sempre più presi in considerazione dai motori di ricerca. Ci riferiamo ad esempio ai video su YouTube, che consentono di ottenere una grande visibilità, puntando anche sull’effetto virale che spesso permettono di realizzare.

Attraverso tutte queste strategie e con una tecnica pubblicitaria mirata è possibile accrescere la visibilità del brand e puntare verso un aumento del proprio business.