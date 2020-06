Condannato per estorsione, ordine di carcerazione per foggiano

, 19 giugno 2020. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto il foggiano F. L. di anni 42, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte D’Appello di Bari. L’uomo è stato colpito di recente dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento per minacce, tentata estorsione e lesioni ai danni del suocero e del cognato. L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di estorsione e dovrà scontare in carcere la pena residua di 1 anno 8 mesi e 19 giorni di reclusione.