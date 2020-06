Covid-19, unico positivo di Capitanata è un paziente arrivato da Pisa

L’unico caso positivo in Puglia registrato in provincia di Foggia il 19 giugno è un paziente arrivato da Pisa, dove gli era stato già riscontrata la positività al Covid-19. Lo riporta Foggiatoday. Quindi, la positività riscontrata nel bollettino epidemiologico attribuita alla Capitanata, riguarda in realtà il degente arrivato a Foggia per sottoporsi ad un intervento chirurigico. Ripetuto il test, si è avuto riscontro della positività.