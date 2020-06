Foggia. ATAF, sassaiola sulla linea 17: indagini in corso

Vandalismi continui, aggressioni ai lavoratori e ieri addirittura una sassaiola: non c’è pace per i mezzi di trasporto pubblico ATAF. Giovedì 18 giugno, infatti, si è consumato l’ennesimo atto vandalico ai danni di un bus, sulla linea 17, nei pressi del quartiere Cep.

Intorno alle 20.40, mentre il mezzo percorreva tratturo San Lorenzo per la consueta corsa, infatti, tre ragazzi in bicicletta non ancora identificati, hanno addirittura scagliato una sassaiola contro l’autobus, frantumando il vetro posteriore sinistro. Sul mezzo vi erano due giovani a bordo, fortunatamente illesi, oltre all’autista, che ha provveduto immediatamente a chiamare le forze dell’ordine per effettuare una denuncia contro ignoti. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, un po’ in tutte le zone della città ma in particolare presso il quartiere Cep ed è soltanto un caso che questo ennesimo episodio non abbia provocato feriti.

Quello che ATAF chiede alla città è un maggiore senso di responsabilità, soprattutto in un momento come questo in cui il trasporto pubblico è già particolarmente bersagliato.